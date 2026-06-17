US Open: Filippo Celli colora d’azzurro il major

Filippo Celli partecipa alla 126ª edizione dell’U.S. Open. il terzo major stagionale che si gioca dal 18 al 21 giugno al Shinnecock Hills Golf Club di Southampton, nello stato di New York. È la seconda presenza del 25enne romano in un evento del Grande Slam, dopo la prima da dilettante nel 2022 quando nel The Open conquistò la Silver Medal, quale miglior amateur (47°).

Sul percorso dove il torneo fa tappa per la sesta volta, unico ad averlo ospitato in tre secondi differenti, saranno in gara i migliori giocatori del mondo dei quali 49 tra i primi 50 World Ranking, ma soprattutto è un major da grandi numeri perché alle varie qualifiche hanno partecipato ben 10.201 concorrenti, uno in meno del record assoluto registrato nel 2025 con 10.202.

Difende il titolo J.J. (John Michael) Spaun, 35enne di Los Angeles, che ha portato a tre le vittorie sul circuito nel Valero Texas Open ad aprile, ma la prodezza lo ha lasciato tra gli outsider e non dei favoriti dove i più gettonati sono Scottie Scheffler, indiscusso numero uno, e Rory McIlroy, numero due con poco più della metà dei punti acquisiti dal 29enne di Ridgewood (New Jersey). Un solo successo a testa in stagione, ma di qualità quello del nordirlandese, che ha centrato il secondo consecutivo nel Masters, con Scheffler runner up che invece ha fatto suo l’American Express. Sarà, peraltro, particolarmente motivato perché l’US Open è l’unico major che gli manca per completare il Grande Slam, prodezza riuscita al suo avversario nel 2025.

Nell’ampia lista dei possibili protagonisti ricordiamo Xander Schauffele, Tommy Fleetwood, Collin Morikawa, Ludvig Aberg, Aaron Rai, a segno nel PGA Championship, Justin Thomas, Viktor Hovland e alcuni elementi della LIV Golf presenti tra i quali Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Tyrrell Hatton, Dustin Johnson, Joaquin Niemann, David Puig, Cam Smith e Caleb Surratt. Senza dimenticare alcuni plurivincitori nell’anno come Matt Fitzpatrick (tre vittorie), Cameron Young e Chris Gotterup con due. E anche Patrick Reed e Jayden Schaper, due sul DP World Tour, e Kristoffer Reitan, doppietta con una su ciascun circuito. Non è tra i favoriti, ma va ricordato Adam Scott che disputa il 100° major consecutivo.

Dodici i past winner. Oltre ai citati Spaun, DeChambeau (2024, 2020), Matt Fitzpatrick (2022), Rahm (2021), Dustin Johnson (2016) e McIlroy (2011) vi saranno anche Wyndham Clark (2023), Gary Woodland (2019), Brooks Koepka (2017, 2018), Jordan Spieth (2015), Justin Rose (2013) e Graeme McDowell (2010).

Il vincitore avrà l’esenzione sul PGA Tour per cinque anni, potrà partecipare all’US Open per i prossimi dieci e avrà un invito quinquennale al Masters Tournament, all’Open Championship, al PGA Championship e al THE PLAYERS Championship.

Il torneo su Sky e in streaming su NOW – L’US Open andrà in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 18 giugno e venerdì 19, dalle ore 13,30 alle ore 1,30; sabato 20 e domenica 21, dalle ore 17 alle ore 2.