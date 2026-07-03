Basket Torino punta sul talento di Thiago Villar Cristobo

Torino, venerdì 3 luglio 2026 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio di Thiago Joaquin Villar Cristobo, playmaker/guardia classe 2006 di doppia nazionalità italo-argentina, che ha sottoscritto un accordo biennale con il club gialloblù.

Nativo di Buenos Aires (Argentina), il suo approdo in gialloblù assume un significato particolare anche per il forte legame con la città di Torino che caratterizza il suo percorso giovanile: Villar Cristobo ha infatti giocato le sue ultime due stagioni proprio sotto la Mole, indossando la maglia del Don Bosco Crocetta, realtà storica della pallacanestro torinese. È reduce da un’ottima stagione 2025/26, risultando uno dei protagonisti non solo della qualificazione alle Finali Nazionali di Under 19 Eccellenza, ma anche della salvezza conquistata nel campionato di Serie B Interregionale. In entrambe le competizioni ha viaggiato a una media di circa 15 punti a partita, confermando la sua crescita e attirando l’attenzione del club gialloblù.

Atleta dotato di interessanti qualità offensive e personalità, con margini di crescita importanti in considerazione della giovane età, su cui coach Moretti ha deciso di puntare per la prossima stagione. Con l’arrivo di Villar Cristobo, Basket Torino aggiunge al proprio roster un giovane di prospettiva, con l’obiettivo di inserirlo in un percorso di crescita tecnica e personale all’interno della prima squadra.

Le dichiarazioni

Thiago Villar Cristobo (giocatore):

“Sono davvero contento e carico, ho accettato immediatamente questa proposta perché la società e il coach hanno mostrato fin da subito grande interesse e l’ho vista come un’opportunità immensa per la mia carriera, inoltre il fatto di rimanere a Torino mi ha reso molto felice. Non vedo l’ora di iniziare, sono una persona determinata e dedita al lavoro duro. Per me è un’importante occasione di crescita. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra, voglio imparare il più possibile dall’allenatore e dai miei compagni.”

Paolo Moretti (capo allenatore):

“Thiago è un ragazzo che ha meritato questa grande opportunità grazie a un lavoro enorme svolto con il Don Bosco Crocetta, che ringrazio personalmente per il contributo che ci ha dato per arrivare alla firma di questo giovane talento. Sono contento di dare a lui la possibilità di esprimersi a un livello superiore e di poter dare un contributo nel ruolo di playmaker e di guardia nella stagione che verrà.”

La carriera di Thiago Villar Cristobo

Nato a Buenos Aires il 2 ottobre 2006, Thiago Villar Cristobo cresce a Lanus, dove intraprende la prima metà del suo percorso giovanile, prima di optare per il salto al di qua dell’oceano: nel corso della stagione 2022/23 si trasferisce in Italia per intraprendere la sua prima esperienza giovanile nella penisola a Sorbolo, in provincia di Parma.

Nella stagione seguente, si trasferisce a Casalmaggiore (Cremona), mettendosi in mostra sia in Under 19 sia a livello senior in Serie C. Nel 2024 arriva la chiamata della Don Bosco Crocetta per trascorrere l’ultimo biennio del suo percorso giovanile in un programma d’eccellenza come quello torinese. Si mette in mostra nel campionato Under 19 Eccellenza, contribuendo per due stagioni di fila alla qualificazione di Crocetta alle Finali Nazionali.

Parallelamente, acquisisce nuova esperienza da senior in Serie B Interregionale, aiutando la sua squadra a mantenere la categoria. Chiuso il suo percorso giovanile, ora per Villar Cristobo è arrivato il momento di lanciarsi definitivamente nel mondo senior, con la Reale Mutua pronta ad attenderlo.

Ufficio Stampa Basket Torino