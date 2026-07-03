Presentazione Vialattea e Bardo: il saluto del Presidente Mauro Meneguzzi

Il Presidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Mauro Meneguzzi a Palazzo Madama per la presentazione della nuove politiche di Vialattea e Bardo.

Nella aulica cornice di Palazzo Madama a Torino i comprensori di Vialattea e Bardo, controllati dal fondo internazionale iCON e rappresentati dal Presidente Massimo Feira e dagli Amministratori Delegati Sestrieres Spa Luisella Bourlot e Colomion Spa Nicola Bosticco, hanno presentato le nuove strategie di investimento, il legame con il territorio e la visione di lungo periodo di quello che è il 4° comprensorio sciistico in Europa e che dal 2022 ha fatto 51 milioni di investimenti.

L’incontro che ha visto presenti in sala le massime autorità politiche del territorio piemontese, amministratori locali, operatori e stakeholder è stato altresì l’occasione per lanciare la nuova campagna di vendite degli skipass stagionali Vialattea e Bardonecchia che prenderà il via domani 4 luglio e proseguirà con il prezzo dello scorso anno sino al 15 luglio.

Il saluto del territorio delle Montagne Olimpiche è stato portato dal Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e Sindaco di Sauze d’Oulx Mauro Meneguzzi e dal Sindaco di Bardonecchia Chiara Rossetti.

Presenti anche in sala il Sindaco di Cesana Torinese Daniele Mazzoleni, il Sindaco di Claviere e Vicepresidente Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Simona Radogna, l’Assessore di Pragelato e Assessore Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Giorgio Merlo, il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet, il Segretario Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea Diego Joannas con il Responsabile Area Opere Pubbliche, Centrale Committenza Giorgio Fasano.

Il Presidente Mauro Meneguzzi ha inquadrato il tema:

“In questo contesto ci tengo a mettere in evidenza i principali dati di attrattività dell’Alta Valle e voglio sottolineare l’importanza di una collaborazione unitaria tra i Comuni dell’area, in particolare nel contesto del “Sistema neve” del Piemonte che ha totalizzato nel 2025 1.330.000 presenze e 300.000 arrivi, con una permanenza media di chi visita l’Alta Valle pari a 4,5-4,6 giorni.

Il rapporto tra arrivi e presenze indica che chi raggiunge l’Alta Valle tende a rimanere per più giorni, segnalando una grande attrattività del territorio: il polo più importante della Regione Piemonte per quanto riguarda il “Sistema neve” che per oltre il 60% è concentrato tra Bardonecchia e i Comuni dell’Unione Montana della Via Lattea. Ci sentiamo importati, ma siamo importanti se lavoriamo tutti insieme.

L’Alta Valle Susa e l’insieme dei Comuni coinvolti rappresentano una realtà di primo piano per il turismo invernale e per l’economia di un territorio che cresce solo se i soggetti locali lavorano in modo coordinato. L’elemento essenziale è stato il superamento del nostro campanilismo di montagna per far diventare l’area un tutt’uno, perché questa unità costituisce la vera forza del territorio”.