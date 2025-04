A Pasqua tutti in pista con sette corse da vivere

Pasqua con chi vuoi, ma all’Ippodromo di Vinovo è meglio. Perché le porte dell’impianto torinese si apriranno anche domenica 20 aprile, per una riunione di sette corse che partirà alle 14:30 con ingresso come al solito libero e gratuito per tutti.

Nel programma pomeridiano si segnalano soprattutto due appuntamenti, quelli riservati ai 3 anni che studiano da grandi e stanno preparando i Gran Premi stagionali, anche a Vinovo. In particolare nel Premio Metalli Preziosi saranno in sette al via sul miglio.

Al palo scatteranno Gineah Dance e Simone Mollo mentre dall’altro lato dello schieramento troveremo Giannone Of Brown con Claudio Monte. Terzi incomodi potrebbero essere Gladys Mabel e Santo Mollo. Nelle femmine, impegnate con il Premio Argento, invece ci sarà da rivedere Gothicline Club, in errore al via a Milano quando era attesa ad una prova importante.

L’allieva di Harry Rantanen con Manuel Pistone alle guide sembra comunque una garanzia. Erik Bondo e Francesco Facci presenteranno invece Girl Of Xea As, una cavalla in crescita. E potrebbe tornare al successo Grace Gi con Andrea Guzzinati che ha un ottimo numero di partenza.

Convegno pasquale all’ippodromo di Vinovo e viste le previsioni meteo non promettenti, da passare comodamente seduti all’interno della nostra tribuna coperta e riscaldata.

Per quanto riguarda le sette corse in programma a Pasqua, spiccheranno due prove per i tre anni, di cui una riservata alle femmine ed una bella corsa fra i nastri del doppio km riservata ai Gentlemen e amazzoni con i cavalli di loro proprietà. Infine nella prova riservata ai gentlemen, il Premio Oro sul doppio km con i cavalli disposti al via su tre nastri, molti pretendenti. Sulla carta il meglio arriva in fondo con Enjoy Dream, Dauphin Joyeuse e Danilo Spritz, ma Zef che scatta davanti potrebbe provare la fuga.