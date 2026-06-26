Confesercenti Piemonte, Giancarlo Banchieri rieletto presidente

Torino, 26 giugno 2026 – Giancarlo Banchieri è stato rieletto presidente regionale di Confesercenti Piemonte: lo ha votato all’unanimità l’assemblea dell’associazione riunitasi martedì scorso. “Il primo impegno – ha detto subito dopo l’elezione – è quello della raccolta delle 50.000 firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare che mira all’istituzione delle ZesPro (Zone economiche speciali) per sostenere e rilanciare il commercio di prossimità.

Anche nella nostra regione, infatti, negozi e mercati sono in difficoltà e fra il 2019 e il 2026 abbiamo perso oltre 9.000 attività: una china pericolosa che va scongiurata non solo per ragioni economiche e occupazionali, ma anche per il ruolo di socialità, vivibilità e sicurezza che il commercio di vicinato svolge nelle nostre città”.

Banchieri – che ha lasciato poco più di un mese fa la carica di presidente provinciale di Confesercenti Torino – è anche presidente nazionale di Fiepet-Confesercenti – l’associazione dei pubblici esercizi – e vicepresidente nazionale di Confesercenti.