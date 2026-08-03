Carburante agricolo a prezzo agevolato a sostegno delle imprese

«L’assegnazione supplementare di carburante agricolo a prezzo agevolato rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle difficoltà che stanno affrontando le nostre imprese. La grave ondata di siccità mette infatti a rischio produzioni fondamentali per il Piemonte e rende indispensabile sostenere chi ogni giorno lavora per garantire cibo di qualità e tutelare il nostro territorio». Lo dichiarano Carlo Riva Vercellotti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, e la vice Alessandra Binzoni.

Il provvedimento della Regione Piemonte, adottato sulla base del costante monitoraggio svolto dalle strutture regionali, dai Centri di Assistenza Agricola (CAA) e dai bollettini di ARPA Piemonte, riconosce l’intero territorio regionale come area svantaggiata dal deficit idrico e autorizza una maggiorazione fino al 70% del carburante agricolo agevolato (UMA) per le operazioni straordinarie di irrigazione, regimazione delle acque e sollevamento idrico.

«L’agricoltura piemontese è un settore strategico per la nostra economia, ma è anche identità, tradizione e presidio del territorio. Garantire alle aziende gli strumenti necessari per affrontare questa emergenza significa difendere il lavoro di migliaia di imprese e salvaguardare produzioni d’eccellenza, dal riso ai cereali, dagli ortofrutticoli ai vigneti e ai prati», proseguono i due esponenti di FdI.

«Di fronte ai cambiamenti climatici non servono slogan, ma provvedimenti capaci di aiutare davvero gli agricoltori. L’aumento del carburante agricolo agevolato, la semplificazione delle procedure attraverso i CAA, l’estensione dei benefici ai consorzi di bonifica, alle cooperative e ai contoterzisti e la validità della misura fino al mese di novembre rappresentano un aiuto reale per affrontare l’intera stagione irrigua».

«Continueremo a lavorare insieme all’Assessore regionale, Paolo Bongioanni, che ringraziamo, e ai consorzi irrigui e alle associazioni di categoria per individuare soluzioni strutturali che rendano sempre più efficiente la gestione della risorsa idrica. Nell’immediato, però, questo intervento dimostra che la Regione Piemonte è al fianco delle imprese agricole con risposte rapide, concrete ed efficaci, sostenendo un settore che rappresenta uno dei pilastri dell’economia piemontese», concludono Riva Vercellotti e Binzoni.