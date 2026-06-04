Torna il Valle Orco Night Vertical Circuit

L’ASD Gran Paradiso Valle Orco presenta l’edizione 2026 del Valle Orco Night Vertical Circuit, il circuito estivo di corsa in montagna che negli ultimi anni è diventato un appuntamento molto atteso dagli appassionati di vertical running e dagli amanti della montagna.

Da giugno a ottobre saranno dieci le prove in programma, distribuite tra i comuni e le frazioni della Valle Orco, con percorsi che valorizzano sentieri, borgate e panorami del territorio. Il circuito prenderà il via il 17 giugno ad Alpette con il Vertical Cima Mares e si concluderà il 17 ottobre a Locana, frazione Nusiglie, con il Vertical Croce del Faggio, sede anche delle premiazioni finali del circuito.

Le gare si svolgeranno prevalentemente in orario serale, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere la montagna in un’atmosfera unica, tra tramonti, boschi e panorami d’alta quota. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra ASD Gran Paradiso Valle Orco, associazioni, comitati locali e volontari che ogni anno contribuiscono alla manutenzione e valorizzazione dei sentieri interessati dalle manifestazioni.

Il calendario 2026 prevede le seguenti prove:

Alpette – Cima Mares

Ceresole Reale – I 1000 del Guardiaparco

Noasca Frazione Jerener – Trucco

San Colombano – Cappella Bioletto

Locana Frazione Piantonetto – Alpe Ges

Locana Frazione Fey – Sant’Anna Meinardi

Sparone – Aia di Pietra

Locana – Trucca

Salto – Belice

Locana Frazione Nusiglie – Croce del Faggio

Il circuito è aperto agli atleti tesserati UISP, FIDAL e RUNCARD in possesso di certificato medico agonistico valido.

Oltre alla classifica di ogni singola gara, gli atleti potranno concorrere alla classifica finale del circuito, che premierà la costanza e la partecipazione lungo l’intera stagione. Sono inoltre previste due prove a punteggio doppio e un bonus dedicato a chi prenderà parte a tutte le gare del calendario.

Con questa iniziativa l’ASD Gran Paradiso Valle Orco conferma il proprio impegno nella promozione dello sport, nella valorizzazione del territorio e nella diffusione della cultura della montagna, offrendo un’occasione di aggregazione che coinvolge atleti, volontari, associazioni e comunità locali.