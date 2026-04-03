Giornata speciale a Sestriere nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 aprile 2026. Terminata la gara di Gigante Maschile degli Assoluti di Sci Alpino, in programma al Colle dall’1 al 3 aprile, il Comune di Sestriere ha voluto ricordare Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso due giovanissimi atleti cresciti agonisticamente tra le fila dello Sci Club Sestriere ed entrati a far parte del vivaio della Nazionale Italiana di Sci.

Autorità civili e militari, i vertici della FISI, atleti della Nazionale di Sci e tanti amici di tutti gli sci club e la comunità di Sestriere, hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione a Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso del Palazzetto dello Sport di Sestriere

“Siamo davvero grati a tutti voi per aver condiviso questo momento speciale – hanno dichiarato nel corso della cerimonia il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, assieme al vicesindaco, Maurizio Cantele, e all’Assessore, Emanuela Tedeschi Ruspa – nel ricordo di Matilde Lorenzi e Matteo Franzoso. Due atleti che tutti conoscevano e che, con grande impegno e sacrificio, sono riusciti ad arrivare ai massimi livelli entrando a far parte delle giovani promesse della Nazionale Italiana di Sci Alpino. Un tragico destino, a pochi mesi di distanza, ce li ha portati via, lontano da qui, lasciando un profondo vuoto nelle loro famiglie e in tutti noi. Matilde e Matteo sono stati due atleti modello: si allenavano con grande impegno e dedizione sia sulle piste da sci, sia in palestra, in particolare in questo Palazzetto dello Sport. Per questo abbiamo deciso di intitolare questa struttura affinché possano essere sempre ricordati da tutti gli atleti che lavorano duramente inseguendo un sogno qualunque esso sia, in qualunque disciplina. Ringraziamo le Famiglie Lorenzi e Franzoso, le autorità civili e militari presenti, la FISI, il CONI i Centri sportivi dell’Esercito Italiano e delle Fiamme Gialle, gli atleti e gli amici di Matilde e Matteo per aver condiviso con tutti noi questo momento in loro ricordo”.