Sport e Motori

Cordoglio per la scomparsa del giovane atleta Matteo Franzoso

Matteo Franzoso

Cesana Torinese, 16 settembre 2025 – L’Unione Montana “Comuni Olimpici Via Lattea” esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Matteo Franzoso.

L’Alta Valle di Susa piange un altro giovane atleta vittima di grave incidente sulle piste di sci in Cile. La notizia della morte di Matteo Franzoso ha gettato nel lutto l’intera Alta Valle di Susa dove Matteo è cresciuto, è diventato un campione e dove aveva deciso di vivere.

Il Presidente dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea unitamente alla Giunta, al Consiglio e a tutti i Sindaci dei Comuni Olimpici esprimono il proprio cordoglio e si stringono alla famiglia in questi giorni di dolore.

