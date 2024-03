L’Iveco CUS Torino domenica in trasferta a Milano

L’IVECO CUS Torino Rugby domenica 24 marzo giocherà in trasferta sul campo del CUS Milano Rugby la diciottesima giornata di regular season del campionato di Serie A maschile. Per i cussini dei coach Lucas D’Angelo, Giampiero De Carli e Filippo Bianco kick off fissato alle ore 14.30, dirige l’incontro Gabriel Ionut Chirnoaga di Roma.

Queste le parole dell’allenatore degli avanti Giampiero De Carli: “la partita di domenica per noi è un bivio. Giochiamo fuori casa e avremo alcuni giocatori infortunati, ma siamo molto fiduciosi del lavoro del gruppo. Il CUS Milano, come altre squadre in questo momento, non hanno niente da perdere nel giocare contro di noi quindi sappiamo che troveremo squadre agguerrite che hanno l’ambizione di battere la prima in classifica, questo è per noi uno stimolo ed un motivo in più per essere concentrati. Ogni partita, da qui sino alla fine del campionato, sarà di questo livello e con queste difficoltà”.

“Ci prepariamo sempre in maniera molto attenta perché sappiamo che le squadre contro il CUS Torino hanno veramente l’ambizione di dimostrarsi all’altezza e non vogliono rischiare di fare brutte figure. Il CUS Milano è poi una squadra che ha anche un buon collettivo e quindi sarà una partita difficile. Come detto è stata una settimana dura a causa degli infortuni che abbiamo avuto dopo la partita con Parabiago, ma dobbiamo rimanere concentrati proprio per rispettare il nostro obiettivo e continuare a giocare come abbiamo fatto sino a questo momento. Non dobbiamo distrarci perché questo tipo di partite possono essere pericolose proprio per questo motivo”.

Appuntamento dunque domenica 24 marzo al Bicocca Stadium.

Ph: Mario Sofia

