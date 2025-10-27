Grazie a Pininfarina e JAS Motorsport rinasce l’iconica NSX

Torino – Arluno, 27 ottobre 2025 – Sono stati resi noti importanti nuovi dettagli sul progetto della prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport che è stato avviato in collaborazione con Pininfarina. Sarà una derivazione della Honda NSX del 1990 e offrirà ad appassionati e collezionisti una nuova e moderna definizione del concetto di Gran Turismo alla base del DNA della NSX: prestazioni elevate, sicurezza e comfort su strada, ma ugualmente a suo agio in pista.

La collaborazione tra JAS e Pininfarina, che ha disegnato la vettura, procede secondo i tempi previsti e ora si avvia concretamente alla “vestizione” del prototipo di sviluppo funzionante, che porterà alla produzione in serie limitata presso l’atelier JAS Motorsport di Arluno (MI).

La moderna ed emozionante carrozzeria, disegnata da Pininfarina, sarà realizzata interamente in fibra di carbonio. E sarà completata sulla base di una donor car – una NSX di produzione dei primi Anni ’90 con guida a sinistra o a destra, a seconda del mercato – con elementi meccanici altrettanto raffinati derivati dal mondo delle competizioni, nel quale JAS Motorsport ha creato la sua importante notorietà.

Pininfarina ha inoltre trasferito la sua storica capacità di fondere bellezza e funzionalità anche all’abitacolo della prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport. Partendo dal layout della prima

serie NSX, il restyling ha esaltato la filosofia originale annunciata al suo debutto nel 1990. “Un’auto funziona attraverso una connessione diretta con il guidatore e il passeggero – scriveva l’azienda giapponese 35 anni fa – e la sua qualità è determinata dal fatto che ispiri o meno entusiasmo nel guidatore.”

Il motore, come anticipato, sarà un V6 atmosferico che si ispira a quello originale della NSX. È stato specificamente progettato e sviluppato per ottenere i massimi livelli di potenza, coppia e reattività. Ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce con l’obiettivo di esaltare prestazioni, comportamento dinamico ed emozioni di guida.

In attesa di fornire maggiori dettagli su questo progetto esclusivo – compreso il nome – JAS Motorsport e Pininfarina rimandano alle prossime anteprime e alla presentazione del progetto, prevista entro la prima metà del prossimo anno.