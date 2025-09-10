L’Associazione sportiva dilettantistica “Da Campioni ASD” e HippoGroup Torinese, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vinovo, lanciano “Scuderia Da Campioni”. Un progetto innovativo e audace: un percorso inclusivo espressamente dedicato a ragazzi con disabilità cognitive e sindrome di Down. Potranno trasformare l’amore per i cavalli in una eccezionale opportunità di crescita e socializzazione.

Un progetto inclusivo e innovativo

Qual è la genesi del progetto “Scuderia Da Campioni”? Crediamo che l’ippica non sia soltanto una disciplina sportiva, ma soprattutto uno strumento di scoperta personale, autonomia e inclusione sociale. Con “Scuderia Da Campioni” puntiamo quindi ad offrire un’esperienza immersiva nel mondo dei cavalli, capace di unire prestazioni sportive, terapia e relazioni umane.

Gli obiettivi concreti del progetto sono diversi.

Promuovere l’inclusione sociale e il benessere psicofisico attraverso l’ippica. Offrire ai ragazzi con disabilità un’opportunità di apprendimento e crescita Creare un ambiente accessibile, accogliente e sicuro per tutti. Rafforzare la rete di sostegno tra famiglie, operatori del settore e professionisti.

La Scuderia proporrà quindi spazi accessibili a tutti. Sarà dotata di personale specializzato, inteso come istruttori ippici con formazione in ippoterapia e operatori socio-sanitari. Allo stesso modo ci saranno cavalli addestrati, quindi abituati al contatto con persone con esigenze speciali. Inoltre saranno previste attività personalizzate come ippica, grooming (cioè la cura del cavallo) e laboratori educativi.

Attività e benefici dell’iniziativa

Socializzazione : rafforza l’autostima e favorisce nuove amicizie

Autonomia e responsabilità : occuparsi di un cavallo stimola organizzazione e fiducia in sé

Sport inclusivo : partecipazione ad eventi e manifestazioni ippiche in ottica inclusiva.

Ippicaterapia: differente dall’ippoterapia, migliora coordinazione, tono muscolare, equilibrio e stimolazioni cognitive. Ma soprattutto ogni cavallo che sarà curato e accudito dai ragazzi partecipanti al progetto sarà impegnato nelle corse sulle piste italiane, non solo a Vinovo, e i ragazzi potranno partecipare per seguire il loro campione.

Due mondi che si incontrano all’Ippodromo di Vinovo

«Con “Scuderia Da Campioni” vogliamo dimostrare che lo sport, e in particolare l’ippica, può diventare un veicolo straordinario di inclusione e crescita personale. Siamo orgogliosi di avviare questo percorso insieme all’Ippodromo di Vinovo, al fianco delle famiglie e dei nostri ragazzi», spiega Luca Negro (Da Campioni ASD).

E come sottolinea il direttore dell’Ippodromo di Vinovo, Silvano Ferraris, «l’ippodromo è da sempre la casa dei cavalli e delle emozioni che sanno regalare. Crediamo che l’ippica non sia soltanto una disciplina sportiva, ma soprattutto uno strumento di scoperta personale, autonomia e inclusione sociale tramite l'”animale cavallo”. Con questo progetto desideriamo aprire le nostre porte a un nuovo modo di vivere l’ippica: inclusiva, educativa e solidale. Vogliamo che la nostra pista diventi un luogo di incontro e crescita per tutti, dove i veri campioni sono i ragazzi che affronteranno questa esperienza».

Per info e ragguagli: info@ippodromovinovo.it, info@dacampioniasd.it