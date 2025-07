Valentina Corvi conferma il suo splendido stato di forma. Oggi, a Melgaço in Portogallo, veste la maglia di Campionessa Europea dopo aver dominato le prove di Coppa del Mondo in Val di Sole e Andorra.

Forte di una condizione ottimale, l’azzurra ha imposto fin da subito la selezione, dettando il ritmo e costringendo le avversarie a bruciare energie preziose: “Mi sentivo bene e così ho attaccato subito. Nel finale la gara si è fatta più tattica, ma sulle ultime salite ho aumentato il ritmo e ho preso il margine giusto per gestire con tranquillità. È una gioia da condividere con tutta la squadra e con lo staff della Nazionale.”

Il CT Mirko Celestino non nasconde la soddisfazione per la prova della Corvi: “All’inizio ho avuto timore che stesse spingendo troppo, soprattutto quando ha lasciato troppo spazio alla svizzera. Ma nell’ultimo giro ha gestito perfettamente: un paio di accelerate, la rivale è saltata e non l’ha portata in volata – scelta azzeccata, vista la pericolosità dell’avversaria. Ottima lettura di gara.”

Celestino ha poi elogiato anche le altre azzurre in gara: “Molto bene Cortinovis, che si è difesa su un tracciato poco adatto alle sue caratteristiche, e bravissima Bramatti, che ha saputo gestire una crisi nel finale chiudendo comunque undicesima. Tutte e tre nelle top 11, un risultato che ci rende davvero soddisfatti”.

La 20enne di Sondrio ha così firmato il secondo titolo continentale per l’Italia dopo il trionfo nel Team Relay.

Cala il sipario sull’Europeo di Melgaço e il bilancio sorride alla Nazionale: 4 medaglie e 2 titoli, lo stesso bottino dello scorso anno, ma con una maturità e una consapevolezza che parlano di crescita. Completano il medagliere le due splendide prove dello junior Brafa, capace di salire sul podio sia nello short track (bronzo) che nella prova XCO (argento).

Soddisfatto il presidente Cordiano Dagnoni:

“Il fuoristrada si conferma un settore trainante e un fiore all’occhiello per l’intero movimento. Merito di un gruppo compatto, che cresce anno dopo anno nei risultati e nello spirito. Celestino sta facendo un lavoro straordinario, trasformando il potenziale in risultati concreti, lavorando in sinergia con staff tecnico e società. Anche quest’anno abbiamo conquistato 4 medaglie, proprio come nella scorsa stagione, con 2 ori che confermano il nostro valore assoluto. Essere riusciti a mantenerci su questi livelli è un segnale forte: la costanza è fondamentale e noi siamo riusciti a rimanere competitivi e protagonisti ai vertici della disciplina. E’ questa la strada giusta, i risultati lo dimostrano”.

Donne Elite

Ottima prova di Martina Berta, che ha lottato per la medaglia fino all’ultimo giro prima di chiudere quarta, a pochi secondi dal podio. Il CT: “È stata in lotta per il podio fino all’ultimo giro, poi ha ceduto in quarta posizione. Un po’ di rammarico, ma guardiamo avanti: ha fatto comunque una grande prova. Il caldo era impressionante e ha reso tutto ancora più difficile per le atlete. Brava anche Teocchi, che dopo una caduta ha comunque chiuso quindicesima, e positiva la prima esperienza tra le Elite di Nicole Pesse, arrivata ventesima e portatrice di punti importanti”.

Uomini Elite

Tom Pidcock conferma il suo dominio agli Europei MTB 2025, vincendo il suo secondo oro continentale nel cross-country dopo il 2022. Partito in posizione arretrata, ha rimontato fino a prendere il comando nel quinto giro, staccando poi nettamente il connazionale Charlie Aldridge, che ha perso terreno dal sesto giro chiudendo a 36 secondi. L’azzurro Juri Zanotti, dopo essere rimasto nel gruppo di testa per buona parte della gara, ha faticato nell’ultimo giro e ha ceduto terreno agli inseguitori, chiudendo comunque all’ottavo posto, posizione che ha mantenuto dal secondo giro fino al traguardo.

Conclude Celestino:

“La partenza è stata incredibile, con tutti e tre i nostri nelle prime posizioni. Purtroppo Luca Braidot ha avuto un problema tecnico e si è dovuto ritirare, mentre Avondetto ha forato perdendo molto tempo. Zanotti invece ha fatto una gara straordinaria, lottando fino alla fine”.