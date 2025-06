Il Ducati Lenovo Team in partenza per il MotorLand di Aragón

La splendida cornice del MotorLand di Aragón accoglie il circus della MotoGP per l’ottavo GP della stagione 2025. Un tracciato con ben 10 curve a sinistra che ha visto trionfare la Desmosedici GP per ben 4 volte e nelle ultime 3 edizioni.

Nel 2010 vinse Stoner ed esattamente 11 anni più tardi (2021), Francesco Bagnaia ha centrato qui la sua prima vittoria in MotoGP con il Ducati Lenovo Team. Nel 2022 sigillo di Bastianini e lo scorso anno dominio di Marc Márquez in entrambe le gare; Marc che proprio ad Aragón ha trionfato per ben 6 volte nella Premier Class.

In vetta alla generale con 196 punti e capace di gestire al meglio tutti gli imprevisti sia a Le Mans che a Silverstone, Marc torna al lavoro per puntare al massimo risultato e sfruttare al meglio la giornata di test di lunedì. In pista per lasciarsi alle spalle l’epilogo amaro delle ultime gare e ritrovare il feeling alla guida, Pecco che attualmente insegue in P3 in classifica (124 punti).

Primo appuntamento in pista venerdì 06 giugno alle 10.45 locali per la prima sessione di prove libere.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º (196 punti)

“Arriviamo al MotorLand dopo due weekend solidi dove non abbiamo vinto, ma siamo stati capaci di gestire situazioni e imprevisti nel migliore dei modi conquistando punti importantissimi per la classifica. Aragón è un tracciato che mi piace, che ben si adatta alle mie caratteristiche di guida e con tante curve a sinistra. Ho vinto molto qui e sono sempre stato competitivo. Affronteremo al massimo il weekend e lavoreremo sodo nel test di lunedì per prepararci al meglio ai GP che verranno”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (124 punti)

“Gli ultimi due GP non sono stati facili, abbiamo faticato tanto ma anche lavorato duramente. Cosa che continueremo a fare qui ad Aragón sia in gara e poi nel test del lunedì. Questa è una pista che ho nel cuore, ho conquistato qui la mia prima vittoria in MotoGP, la prima con il Ducati Lenovo Team e al termine di un bellissimo duello proprio con Marc. Partiamo da qui, da queste belle sensazioni e continuiamo a rimanere concentrati sul lavoro per poter tornare competitivi”.

Informazioni de Circuito MotorLand Aragón

Paese: Spagna

Nome: MotorLand Aragón

Giro veloce: Marini (Ducati), 01:47.795 (169.5 km/h) – 2022

Record del circuito: M. Márquez (Ducati), 01:45.801 (172.7 km/h) – 2024

Velocità massima: E. Bastianini (Ducati), 354,1 km/h – 2022

Lunghezza del tracciato: 5,08 km

Durata della gara sprint: 11 giri (55.88 km)

Durata della gara: 23 giri (116,77 km)

Curve: 17 (7 a destra, 10 a sinistra)

Risultati 2024 sul Circuito MotorLand Aragón

Podio: 1° M. Márquez (Ducati); 2° Martin (Ducati), 3° Acosta (KTM)

Pole Position: M. Márquez (Ducati), 01:46.766 (171.1 km/h)

Giro più veloce: M. Márquez (Ducati), 01:48.186 (168.9 km/h)

Informazioni Piloti

Francesco Bagnaia

Moto: Ducati Desmosedici GP

Numero di gara: 63

GP disputati: 219 (114 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Primo GP: Qatar 2019 (MotoGP), Qatar 2017 (Moto2), Qatar 2013 (Moto3)

Vittorie: 40 (30 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 78 (55 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Prima vittoria GP: Aragón 2021 (MotoGP), Qatar 2018 (Moto2), Olanda 2016 (Moto3)

Pole position: 31 (24 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Prima pole: Qatar 2021 (MotoGP), Francia 2018 (Moto2), Gran Bretagna 2016 (Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

Marc Márquez

Moto: Ducati Desmosedici

Numero di gara: 93

GP disputati: 274 (196 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Primo GP: Qatar 2013 (MotoGP), Qatar 2011 (Moto2), Spagna 2008 (125cc)

Vittorie: 91 (65 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 155 (116 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Prima vittoria GP: America 2013 (MotoGP), Francia 2011 (Moto2), Italia 2010 (125cc)

Pole position: 98 (70 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Prima pole: America 2013 (MotoGP), Gran Bretagna 2011 (Moto2), Francia 2009 (125cc)

Titoli mondiali: 8 (MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

Informazioni Campionato

Classifica piloti

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º (196 punti)

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º (124 punti)

Costruttori

Ducati – 1º (245 punti)

Team

Ducati Lenovo Team – 1º (320 punti)