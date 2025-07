Kristian Lo Buono in Arancione: BEA completa il reparto lunghi

Continua a prendere forma il roster che porterà in giro per il nord Italia la città di Chieri. Per completare un reparto lunghi che si prospetta di livello assoluto, arriva un giovane di grande talento: Kristian Lo Buono sarà un nuovo giocatore dei Leopardi!

Kristian Lo Buono

Classe 2006, Lo Buono dopo il percorso minibasket ha mosso i primi passi con la maglia dell’Auxilium Torino, mostrando fin da piccolo una forte predisposizione per il gioco di squadra e una spiccata intelligenza tattica.

L’anno successivo è passato al Don Bosco Crocetta, per poi proseguire il suo percorso al CUS Torino, dove ha giocato dall’ Under 15 Eccellenza, fino all’esordio in Under 19 Eccellenza, distinguendosi come uno dei giocatori più interessanti della sua annata. Nelle ultime due stagioni l’avventura in GranTorino Basketball Draft, dove ha potuto mettersi in mostra tra Under 19 Eccellenza e Serie B Interregionale, in maglia Collegno Basket.

Lungo solido e dalla spiccata intelligenza cestistica, Lo Buono si distingue per il suo senso della posizione a rimbalzo: una presenza costante sia sotto il proprio canestro che in attacco, capace di recuperare palloni sporchi e di conquistare seconde opportunità.

Ma la sua utilità non si ferma ai numeri: è un lungo moderno, che occupa con intelligenza gli spazi, sa bloccare con tempismo, leggere le situazioni di gioco e muoversi bene anche in spazi stretti. Un giocatore capace di fare tante piccole cose che non finiscono nelle statistiche ma che incidono enormemente sull’economia della squadra, e che sarà un tassello prezioso sia per la Prima Squadra chierese, sia per la formazione Under 19 Gold.

Il commento di coach Franz Conti

“Conosco Kristian molto bene, ho già avuto il piacere di allenato ai tempi della Crocetta e sono davvero felice di ritrovarlo ora a Chieri. È un ragazzo eccezionale, umile, attento, che non si tira mai indietro e mette sempre il massimo in ogni allenamento e in ogni partita. Lo seguiamo da tempo perché ha fatto un percorso di crescita importante, maturando in maniera significativa in questi anni. Insieme a Mago e Davide forma un pacchetto lunghi completo e versatile che può fare davvero molto bene. Non vedo l’ora di rivederlo all’opera in arancione”.

Le prime parole di Kristian Lo Buono in maglia Arancione

“Voglio ringraziare BEA Chieri per la fiducia e la disponibilità nei miei confronti. Sono davvero entusiasta e carico per questa nuova avventura e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni. Sarà una sfida importante per la mia carriera e sono pronto a dare tutto per sfruttare al massimo questa occasione e contribuire al meglio agli obiettivi della squadra: ci vediamo al PalaGialdo!”.