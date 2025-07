Francesco Liberti è verdenero: El Diablo per L84 Torino!

La società è lieta di annunciare l’arrivo a Torino di Francesco Liberti, laterale classe ’95. Ex Feldi Eboli tra le altre, l’Azzurro arriva in Piemonte dopo due grandi stagioni in Serie A, dove si è guadagnato l’apprezzamento di tutto il mondo del futsal italiano. L84 Torino è molto felice di accogliere il laterale sotto la Mole.

La carriera di Francesco Liberti

Francesco El Diablo Liberti inizia il suo viaggio nel futsal al Forlimpopoli in Serie C2, entrando però subito nel mondo dei grandi. Infatti la chiamata dell’Imola nella stagione 2016/17 lo porta in Serie A, prima della parentesi Imolese: qui vincerà la Serie B. Dopodiché il passaggio a Chiuppano in Serie B, poi l’interesse del Modena per

affrontare la Serie A2. Quindi è il momento di stabilirsi davvero al massimo livello: il Ciampino lo vuole in Serie A per il campionato 2022/23. Qui si fa notare dalla Feldi Eboli, dove approda nella stagione successiva. Con le Volpi è grande Liberti: una Supercoppa (contro L84 al Pala Maggiore, ndr), una Coppa Italia ed un premio MVP di Coppa Italia in due stagioni.

Queste le parole di Francesco Liberti per l’arrivo in L84 Torino

“Sono stato due anni in un club meraviglioso e proprio per questo cambiare non è stata una decisione facile. Tuttavia il progetto e l’entusiasmo che ho sentito qui a Torino mi hanno convinto a fare questa scelta, dato che in L84 troverò una base molto solida. Sento di poter aggiungere qualcosa per puntare a raggiungere i nostri obiettivi, vincendo dei titoli“.

Benvenuto a Torino, Diablo!