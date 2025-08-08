Vander Salas approda a Torino: un cyborg verdenero per L84!

Giramondo del futsal, cresciuto in Italia, ma grande in patria: viaggiando dal Paraguay verso l’Europa con l’Italia come tappa fissa e ora con lo sguardo rivolto verso Torino. Questa è la storia di Vander Danilo Mendez Salas, universale classe ’97, un vero e proprio cyborg del calcio a 5: fisico da pivot, visione da play e tantissima voglia di stupire.

Per questo motivo L84 Torino è lieta di accogliere sotto la Mole il giocatore paraguaiano, completando così il progetto del cyborg perfetto per il futsal. Vander Salas è pronto per far brillare gli occhi dei tifosi verdeneri grazie a tutte le sua armi: forza, cattiveria, determinazione e qualità.

La sua carriera

Vander Salas inizia a calcare il 40×20 in Italia con il Kaos Futsal: nella stagione 2015/16 vince Scudetto e Coppa Italia Under 21 con la società emiliana. Dopodiché, chiusa la parentesi Kaos, vince il campionato di Serie B con l’Imolese nel 2019, prima di passare al Mantova. Il paraguaiano resta in Italia fino al 2022, alternandosi tra Mantova e Roma C5: proprio quell’anno raggiunge l’apice della sua carriera in Nazionale, arrivando in finale di Copa America e cedendo in finale solamente all’Argentina.

Quindi nel 2023 torna in patria con la divisa del Cerro Porteño, con cui vince il campionato del Paraguay. È giunto però il momento di un ritorno in Italia: il Mantova lo cerca per la Serie A. Così nel 2024 si divide tra Lombardia e Asuncion, dove vince un altro campionato paraguaiano, prima di approdare al Napoli per la stagione 2024/25. Ora il cyborg verdenero ha scelto Torino come prossima tappa: l’obiettivo è mostrare tutte le sue armi senza pietà.

Queste le parole di Vander Salas per il suo arrivo in L84 Torino:

“Sono molto contento di arrivare in una squadra come la L84 Torino. Quando mi hanno chiamato non ci ho pensato due volte a dire di sì. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura: sono sicuro che sarà una stagione di fuoco!”.

Benvenuto a Torino, Vander!