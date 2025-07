Gli Amateur azzurri sono Campioni d’Europa

Ventisei anni dopo l’ultima volta (1999, GC Monticello) gli Amateur azzurri sono tornati sul tetto d’Europa. Hanno battuto in finale la Danimarca per 6,5-05. Grande successo dell’Italia in generale con le Girls che hanno ottenuto l’argento, superate dalla Spagna, e con i Boys che si sono imposti nel torneo di Division 2 tornando in Division 1. Settimo posto per le Ladies.

European Amateur Team Championship: Italia d’oro

L’Italia ha conquistato l’oro nel campionato Amateur travolgendo letteralmente in finale la Danimarca con uno spettacolare 6,5-0,5, suggellando l’ottima prestazione complessiva del team composto da Giovanni Binaghi (Monticello), Riccardo Fantinelli (Fioranello), Michele Ferrero (Torino), Biagio Andrea Gagliardi (Olgiata), Julien Paltrinieri (Bogogno) e Filippo Ponzano (Torino). E’ il secondo titolo degli azzurri nella storia dell’evento, giunto alla 42ª edizione, dopo quello conquistato nel 1999 al Golf Club Monticello, e sono stati anche due volte runner up (nel 1975 in Irlanda e nel 1991 in Spagna).

Al Killarney Golf & Fishing Club (par 72), di Mahony’s Point in Irlanda, non c’è stata storia. Gli azzurri sono andati sul 2-0 nei foursome con i successi di Binaghi/Gagliardi (5&4 su Mads Heller/Mads Viemose Larsen) e di Ponzano/Ferrero (3&2 su Kristian Hjort Bressum/Oscar Valdemar Holm Bredkjaer), coppia che si è imposta in tutti e tre i doppi disputati.

Nei singoli nessuna chance per gli avversari con il parziale di 4,5-0,5 dovuto a Fantinelli (2&1 su Heller), Binaghi (3&1 su Oscar Valdemar Holm Bredkjaer), Ferrero (3&2su Andreas Trym Dam Fogth) e a Filippo Ponzano (4&3 su Hjort Bressum). A risultato acquisito interrotto Gagliardi-Claes Thrane Borregaard: è stata data la parità, ma il primo era in vantaggio.

l’Italia, quarta nella qualificazione su 36 buche medal (696, -24) vinta dall’Inghilterra (676, -44), è giunta in finale eliminando nei quarti la Francia (4,5-2,5) e in semifinale l’Inghilterra (5,5-1,5).

Hanno assistito il team italiano Alberto Binaghi, Commissario Tecnico Squadra Nazionale maschile, Alain Vergari, vice Commissario Tecnico, il capitano Sebastiano Moro e il fisioterapista Damiano Guidi.

Gli altri risultati: finale 3° posto: Inghilterra-Irlanda 4-3; finale 5°: Svezia-Finlandia 3-2; finale 7°: Francia-Germania 4,5-0,5.

European Girls’ Team Championship: Girls d’argento

Guia Vittoria Acutis (Castelconturbia), Giulietta Bertero (Torino), Ginevra Coppa (Villa Condulmer), Giorgia Scortichini (Franciacorta), Gemma Simeoni (Madonna di Campiglio) e Noa Zocco (Asolo) hanno ottenuto l’argento, superate in finale dalla Spagna per 4,5-2,5.

Nel 30° Campionato Europeo Girls disputato allo Slaley Hall Hotel, Spa & Golf Resort, di Hexham In Inghilterra, le azzurrine hanno comunque offerto una grande prestazione nell’arco del torneo dando prova di compattezza e qualità.

Nella finale i doppi sono terminati in parità con Simeoni/Zocco (4&2 su Lucia Iraola Paniagua/Aroa Gonzalez Hernandez), che hanno vinto il terzo incontro consecutivo di foursome, e con la replica iberica di Nagore Martinez Salcedo/Liz Siyu Hao Zang (2&1 su Acutis/Scortichini).

Nei singoli le spagnole hanno conquistato i tre punti decisivi con Adriana Garcia Terol (2&1 su Bertero), Martinez Salcedo (6&5 su Acutis) e con Siyu Hao Zang (4&3 su Scortichini). Simeoni ha battuto Amanda Revuelta Goicoechea (4&3) e parti tra Zocco e Iraola Paniagua.

Le ragazze hanno avuto il supporto di Stefano Soffietti, Vice Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, dell’allenatrice Camilla Mortigliengo e del capitano Stefano Sardi.

Gli altri risultati: finale 3° posto: Irlanda-Germania 4-3; finale 5°: Francia-Inghilterra 3-2; finale 7°: Svezia-Repubblica Ceca 4,5-0,5.

European Boys’ Team Championship, Division 2: azzurrini vincenti

Sul percorso dello Zala Springs Golf Resort (par 72), a Kehidakustány in Ungheria, doppio obiettivo raggiunto, il ritorno in Division 1 e il successo nella gara (4-3 sulla Spagna), per la formazione Boys composta da Giovanni Bernardi (Margara), Simone Cavaliere (Montecchia), Bruno Frontero (Royal Park I Roveri), Giampaolo Gagliardi (Olgiata), Carlo Melgrati (Franciacorta) e Carlo Roman (Verona).

La finale contro gli iberici è iniziata con la parità nei doppi per i successi di Gagliardi/Cavaliere (6&4 Ivan Enguita/Gonzalo Banos) e di Jorge Sanchez/Jorg Martin (1 up su Melgrati/Roman). Nei singoli hanno prevalso Frontero (2&1 suYago Horno), Gagliardi (1 up su Martin), e Cavaliere (1 up su Banos). Battuti Roman (2 up da Raul Gomez) e Bernardi (3&2 da Sanchez.)

Con la squadra Giorgio Grillo, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, dell’allenatore Alessandro Bandini e del capitano Giovanni Bartoli.

European Ladies’ Team Championship: azzurre settime

Settimo posto per le azzurre Natalia Aparicio (Asolo), Paris Appendino (Torino), Caterina Don (Royal Park I Roveri), Francesca Fiorellini (Olgiata), Carolina Melgrati (Milano) e Matilde Partele (Asolo), che nell’ultimo match hanno battuto il Galles per 3-2.

Nella 42ª edizione della gara il titolo è andato Spagna, che ha prevalso sulla Francia per 4,5-2,5.

Nel match il Galles ha conquistato il primo punto con Carys Worby (6&5 su Aparicio), poi hanno ribaltato la situazione Fiorellini (3&1 su Ffion Tynan), Melgrati (2&1 su Isobel Kelly) e Appendino (1 up su Luca Thompson). Ininfluente il secondo punto britannico di Millie Cottrel/Harriet Lockley (2 up su Don-Partele).

Con il team Enrico Trentin, Commissario Tecnico Squadra Nazionale femminile, Alex Senoner, Allenatore Responsabile Squadra Under 18, e Anna Roscio, capitana e Team Manager Squadre Nazionali maschili e femminili.