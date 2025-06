Marc Márquez trionfa ad Assen con una vittoria di strategia

Il Ducati Lenovo Team ha conquistato ad Assen il successo nel Gran Premio dei Paesi Bassi con Marc Márquez, che conquista la terza vittoria consecutiva – nella gara domenicale – per la prima volta in sei anni, eguagliando il numero di successi nella classe regina di Giacomo Agostini (68). Francesco Bagnaia torna sul podio chiudendo in terza posizione.

Márquez è scattato bene dalla seconda fila, conquistando la testa della corsa al sesto passaggio. Marc si è difeso bene da Bezzecchi, prendendo margine nel finale. Bagnaia ha condotto la corsa nei primi cinque giri, per poi perdere leggermente terreno. Pecco si è poi riavvicinato alla coppia di testa, senza però riuscire ad entrare in lotta per il successo.

Al termine del decimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez sale a quota 307 e porta a 68 punti il suo vantaggio su Alex Márquez. Francesco Bagnaia è terzo, a 126 lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team resta saldamente al comando della classifica a squadre (488 punti), con Ducati sempre al vertice della classifica costruttori (356 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione il prossimo 11 luglio al Sachsenring per affrontare l’undicesimo Gran Premio della stagione.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º ad Assen

“Mi aspettavo il successo, anche se come ieri non ero io il pilota più veloce in pista. Ho gestito lo svantaggio all’inizio e poi ho controllato la gara e sono molto contento, perché abbiamo ottenuto nuovamente 37 punti nel weekend. Ovviamente non sono totalmente felice perché il mio principale rivale, nonché mio fratello, è caduto ed ha subito un infortunio. Ma queste sono le corse. Vorrei ringraziare Ducati e la squadra perché venerdì hanno dovuto lavorare fino a tarda notte perché avevo distrutto la moto due volte”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º ad Assen

“Qui, per la prima volta, ho pensato di avere la possibilità di lottare per la vittoria. Oggi, però, quando sono riuscito a entrare davvero nell’ottica della gara, era ormai un po’ tardi. Giravo molto forte, ma non riuscivo mai ad avvicinarmi abbastanza al pilota davanti. Per farlo, avrei dovuto prendermi tantissimi rischi che, alla fine, servono a poco, perché spesso mi portano ad andare largo. È una situazione complessa, che sembra ancora difficile da risolvere, ma dobbiamo continuare a lavorare e cercare di fare un passo avanti.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“È stata una domenica bellissima per il Ducati Lenovo Team. Marc ha sicuramente fatto la differenza anche qui, mentre Pecco ha dimostrato tutta la velocità di cui è capace: ha fatto il giro più veloce in quella che è stata una bellissima gara da parte sua. Ha fatto vedere il campione che è”.