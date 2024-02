È tutto pronto, in casa Giaguari, per il giorno del grande rientro della compagine torinese sul palcoscenico della massima serie di Football Americano: la Italian Football League (IFL). Domenica 25 Febbraio, con kickoff alle ore 15, il campo del Centro Sportivo Totta di Borgaretto (TO) ospiterà il Kickoff Classic cioè la partita di apertura della Italian Football League, la serie A del football americano in Italia.

Si tratta, per i Giaguari, di un rientro in grande stile, dopo quattro anni (compreso quello del Covid in cui le attività sportive vennero sospese) di assenza dalla ribalta nazionale. Sono stati anni comunque importanti per i Giaguari, che hanno fatto crescere e consolidato un bel gruppo di giocatori provenienti dal settore giovanile che ora formano l’ossatura principale della squadra.

A questo gruppo di giocatori sono state aggiunte delle pedine importanti e fondamentali per cercare quel salto di qualità necessario per competere in IFL. Tutti i reparti, in attacco ed in difesa, hanno visto l’innesto di almeno un nuovo giocatore a partire dal ruolo di quarterback, dove ritroviamo Nicholas Dalmasso, reduce dalla stagione nella lega semiprofessionistica europea con i Seamen. Assieme a Dalmasso, uno dei due soli quarterback italiani in IFL (l’altro è Fimiani dei Guelfi), sono tornati a casa anche i ricevitori Andrea Serra e Tamsir Seck, a cui si aggiungerà il talento milanese Lorenzo Bassi ed il tight end Luca Bertuol proveniente dai Blitz Ciriè.

In linea d’attacco registriamo l’ingresso di Daniele Gandini proveniente dai Frogs Legnano, mentre Luca Assemian, altro prodotto della ELF targata Seamen, andrà a rimpolpare il reparto dei running back. In difesa molte facce nuove soprattutto in linea, dove troviamo Albert Bottey, ex Rhinos Milano, e Damiano Fracchiolla, in arrivo dagli Achei Crotone. Ad ancorare la seconda linea, quella dei linebvacker, ci penserà Enzo Mensah, uno dei migliori linebacker italiani e non solo, che rientra in Italia dopo l’esperienza in ELF nei Vienna Vikings. Infine una nuova coppia di DB proteggerà il profondo: Yannick Yeboah (ex Seamen ELF) e Kelassah Proulx, già in forza ai Panthers Parma e, lo scorso anno, ai Paris Musketeers della ELF.

A questa torta già riccamente farcita, sono state aggiunte le due ciliegine rappresentate dai due giocatori americani che, come sappiamo, sono quelli che possono elevare un gruppo già buono di per sé a livelli ancora più alti. La scelta è caduta su due giocatori provenienti dal Minnesota: Luke Dunsmoor, defensive lineman che arriva dai professionisti della lega indoor americana Sioux Falls Storms, e Adrian Tolbert, un tight end/wide receiver proveniente da Southwest Minnesota State University.

I due import hanno subito avuto un impatto positivo sulla squadra creando così un ambiente sereno, motivato ed unito verso l’obiettivo di ben figurare in questa IFL 2024. Sarà compito del nuovo head coach Jim Nendel, già defensive coordinator lo scorso anno, e del suo staff cercare di far crescere questo gruppo di giocatori e portarlo ad avere un miglioramento costante per giocare un ruolo importante nel campionato che si apre questo weekend.

Senza cercare di nascondersi più di tanto, l’aspirazione dei gialloneri è quella di seguire le orme degli Skorpions Varese dello scorso anno i quali, da matricola del campionato, hanno avuto una stagione in crescendo diventando assoluti protagonisti ed arrivando fino alle semifinali. Oltre ad una salvezza tranquilla, il primo obiettivo dei Giaguari sarà sicuramente quello di agganciare un posto utile per disputare una partita di post season.

Nove le squadre al via, tutte ad inseguire i Panthers Parma, che lo scorso anno hanno battuto i Guelfi Firenze all’Italian Bowl disputato a Toledo (Ohio). Al termine delle otto giornate di regular season, le prime due classificate andranno direttamente in semifinale, mentre dalla terza alla sesta disputeranno un turno di wild card. L’ultima classificata verrà retrocessa in IFL2 per far spazio alla vincitrice di quel campionato.

La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN ed il kickoff è previsto per le ore 15:00 di domenica 25 Novembre al Centro Sportivo Totta di Via Fratelli Cervi a Borgaretto (TO).

Ufficio Stampa Giaguari Torino

Ph Monica Audoglio