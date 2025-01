Al PalaEinaudi di Moncalieri GRANTORINO Basketball Draft inaugura con una vittoria il cammino nei quarti di finale del campionato Under 17 Eccellenza, superando la Paffoni Fulgor Omegna per 81-62. Una prestazione convincente per la squadra di coach Ancona, che ha mostrato grande intensità nei momenti determinanti della gara, gestendo le fiammate degli avversari.

I gialloblù partono fortissimo, costruendo un solido vantaggio già nel primo tempo grazie a una difesa asfissiante e alle giocate di un Mancino in stato di grazia. Dopo l’intervallo, Omegna prova a riaprire il match con un parziale importante, ma i ragazzi di coach Ancona resistono e chiudono l’ultimo quarto in crescendo, assicurandosi un successo che vale l’1-0 nella serie.

Nel primo quarto i giovani gialloblù iniziano con il piede giusto, imprimendo alla partita un ritmo altissimo. GRANTORINO costruisce la propria superiorità attaccando il ferro con decisione e sfruttando le transizioni veloci, mentre la difesa concede pochissimo agli ospiti. Mancino si erge a protagonista assoluto del periodo, mettendo a referto ben 15 punti personali e trascinando i gialloblù sul +12 al termine del quarto (27-15).

Nel secondo parziale, GRANTORINO continua a dominare. Il pressing difensivo e l’organizzazione offensiva permettono ai gialloblù di incrementare il vantaggio fino a toccare il +20. Omegna fatica a trovare soluzioni contro la difesa organizzata di coach Ancona, mentre Dal Cero e Ventigeno trovano punti preziosi per consolidare il margine. Si va negli spogliatoi con il tabellone che segna 44-24.

Dopo l’intervallo, i rossoverdi tornano in campo con una maggiore determinazione. Grazie alle iniziative di Caramelli, Kenfack e Fiorillo, gli ospiti accorciano il divario, approfittando di qualche errore di troppo da parte di GRANTORINO. Dal Cero e Giglio tengono a galla i gialloblù con giocate fondamentali, ma Omegna trova in Barbuto e Sesone (autore di una tripla sulla sirena) i protagonisti di un parziale che riapre la gara: 63-55 al termine del terzo quarto.

La paura di una rimonta si dissolve nei primi minuti dell’ultimo quarto, quando GRANTORINO riprende il controllo della partita con un break decisivo. Tonon si dimostra glaciale dalla lunetta, mentre Battaglio, Ventigeno e Dal Cero completano l’opera, riportando il vantaggio a +20. Nonostante i tentativi di Omegna, i giovani gialloblù sono bravi a contenere gli ultimi assalti degli ospiti, chiudendo la gara con un meritato successo per 81-62.

GRANTORINO dovrà ora prepararsi per Gara 2, in programma sabato 1 febbraio alle ore 15:00 al PalaCipir. Con la serie sull’1-0, i gialloblù avranno l’opportunità di chiudere i conti e assicurarsi il passaggio alle semifinali.

GRANTORINO Basketball Draft – Paffoni Fulgor Omegna 81-62

Parziali (27-15, 44-24, 63-55)

GRANTORINO Basketball Draft: Battaglio 4, Bertaina 4, Dal Cero 11, Lunardi 2, Losito 11, Tonon 6, Giglio 7, Masola, Ventigeno 9, Milone 8, Stuerdo 2, Mancino 17. All. Ancona. Ass. Trovato.

Paffoni Fulgor Omegna: Caramelli 17, Barbuto 14, Spagnolo, Monti, Ferazzi 3, Pastore, Meschia, Fiorillo 9, Gabella ne, Sesone 9, Kenfack 10.