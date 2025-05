ULTRALEGGERA. A design journey with Marcello Gandini between Italy and Qatar

A un anno dalla scomparsa di Marcello Gandini (1938–2024), il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile celebra il genio rivoluzionario del maestro del car design con la mostra ULTRALEGGERA. A design journey with Marcello Gandini between Italy and Qatar corredata da una Summer School di quattro giorni, pensata per un pubblico ampio e trasversale, non limitato ai soli professionisti del settore.

La mostra – nata dalla collaborazione con Qatar Auto Museum (QAM) e Virginia Commonwealth School of the Arts in Qatar (VCUarts) – è a cura di Marzia Gandini e Simone Carena, docente in VCUarts Quatar e ideatore del progetto. Ospitata nella Project Room del Museo dal 20 giugno al 31 agosto 2025, l’esposizione mette in relazione disegni e prototipi di Marcello Gandini con i progetti degli studenti di VCUarts Qatar che, dal suo lavoro sempre innovativo e contemporaneo, si sono lasciati ispirare.

Gandini è universalmente riconosciuto come uno degli innovatori più audaci del design automobilistico: dalla sua matita sono nate dream car leggendarie come Lamborghini Miura, Marzal, Lancia Stratos, Alfa Romeo Carabo e Montreal. Progetti rivoluzionari non solo per il loro impatto estetico, ma anche per la visione ingegneristica e tecnologica.

ULTRALEGGERA propone una selezione di disegni, bozzetti e modellini originali di Gandini, affiancati da opere realizzate dagli studenti coinvolti nel progetto al fine di esplorare il tema del movimento non solo fisico ma culturale e creativo, aprendo nuove prospettive e favorendo connessioni tra tradizione e innovazione. Prima di arrivare a Torino, la mostra è stata presentata al Qatar Auto Museum, dove resterà aperta fino al 2 giugno 2025. Il progetto si configura come un’esperienza itinerante, capace di raccontare il pensiero progettuale di Gandini e la sua attualità per le nuove generazioni di creativi.

Dal 18 al 21 giugno 2025, la mostra sarà accompagnata dalla ULTRALEGGERA Summer School – dal titolo Il design delle idee – realizzata in collaborazione con il Politecnico di Torino, lo Studio Marcello Gandini e Pinacoteca Agnelli. Il programma propone quattro giornate di incontri teorici e laboratori pratici, rivolti a designer, architetti, ingegneri, progettisti – ma anche a tutti coloro che sono a vario titolo interessati alle connessioni tra estetica, innovazione e mobilità. Una occasione unica per incontrare il pensiero di Marcello Gandini attraverso la voce di docenti, designer e professionisti che, con lui, hanno collaborato.

Gli incontri – che si svolgeranno tra la sede del Museo, il Politecnico di Torino e lo Studio Marcello Gandini ad Almese (TO) – mirano a esplorare le sfide legate alle professioni creative di oggi, dai designer agli architetti, agli ingegneri e progettisti. A partire dal processo creativo e di pensiero che ha connotato la ricerca di Gandini, i partecipanti potranno sperimentare le modalità di concezione di un’idea, a partire dall’uso della matita e del foglio bianco, in un’esperienza che privilegia gli strumenti analogici, come carta, origami, modellazione plastica. I manufatti prodotti troveranno posto all’interno della mostra ULTRALEGGERA.

Completano il progetto quattro video-lezioni inedite registrate nel 2023, nate da alcune conversazioni tra Marcello Gandini e Simone Carena. Oggi rappresentano un prezioso patrimonio formativo, rivolto alle nuove generazioni, per riflettere sul potere dell’idea originale e sul valore del gesto creativo.

Come affermava lo stesso Gandini: «Utilizzate la tecnologia per quello che è, ovvero un mezzo per mettere in pratica delle idee. Ma non smettete di scrivere, disegnare, fare calcoli, creare schizzi su carta. Se non c’è un’idea originale, nessun prodigio tecnologico la può creare al vostro posto».