Mamme in festa anche all’ippodromo di Vinovo domenica 12 maggio. La direzione dell’impianto piemontese ha richiesto e ottenuto la presenza di uno Stand delle Azalee AIRC nel parterre. Saranno vendute a fronte di una donazione minima di 18 euro e andranno ad alimentare il fiume della ricerca contro i tumori. Ma il fil rouge con le azalee si estenderà anche al trotto, perché ogni vincitore di giornata ne riceverà una, offerta da Hippogroup Torinese. Tutte le sette corse in programma, al via dalle 15, saranno dedicate ai gentlemen impegnati nella giornata a loro dedicata.

La prova più importante sarà il Premio Azalea della Ricerca – AIRC e vedrà al via 7 cavalli di buona categoria impegnati sui nastri nel doppio km: in prima fila Duello, Cristal Joyeuse e Docena mentre in mezzo troveremo Showmar con Vittorio Bosia (il vero favorito) e Beatles Boy Treb e ai 2.100 metri Uragano Op e Bluff Dei Greppi.

Il sottoclou è rappresentato da un altro doppio km ma con due nastri. Una corsa che segnerà il rientro in pista di Filippo Monti, uno tra i più vincenti gentleman italiani, al sulky di Evarussa Jet, allieva di Andrea Guzzinati e con la quale è ancora imbattuto nelle due corse disputate. A sfidarlo sarà soprattutto Michele Bechis alle guide del suo Embargo ma occhio anche a Marco Castaldo con Etoile Du Oz.

A rendere indimenticabile il pomeriggio per il pubblico saranno presenti 8 carrozze d’epoca, grazie all’associazione “Pegasus” di Rivarolo Canavese in collaborazione con Adamo Martin, caro amico di Hippogroup Torinese. Sfileranno per farsi ammirare in tutta la loro. E come al solito saranno aperti anche il ristorante panoramico e i bar dell’impianto. Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti, con il trotto che tornerà poi venerdì 17 maggio e lunedì 20.