Torino in trasferta a Verona: fiducia e solidità per proseguire la corsa

Torino, venerdì 7 marzo 2025 – La Reale Mutua Basket Torino si prepara ad affrontare un’altra importante sfida in trasferta, questa volta sul parquet della Tezenis Verona.

Il match in terra scaligera arriva nel vivo di quello che è senza dubbio il miglior momento della stagione dei torinesi: con cinque vittorie nelle prime sei partite della gestione di coach Paolo Moretti, la squadra ha cambiato faccia, ritrovando fiducia e solidità, elementi che hanno permesso alla Reale Mutua di conquistare successi di prestigio, come quelli interni contro Bologna e Pesaro, senza dimenticare quello esterno sul campo della seconda forza del campionato, Rimini.

Risultati che certificano l’impatto positivo sul gruppo da parte di Paolo Moretti, che ha conquistato con grande merito il riconoscimento di Coach del Mese di febbraio della Serie A2 Old Wild West.

La trasferta di Verona rappresenta un ulteriore banco di prova per misurare non solo la solidità della squadra ma anche per certificarne la credibilità come eventuale mina vagante in vista della postseason: Torino al momento è saldamente in zona play-in, al 13° posto e con 8 punti di vantaggio sulla quattordicesima, Cremona.

Guardandosi invece avanti, l’undicesimo posto di Avellino è a soli due punti di distanza e non appare più come una posizione del tutto irraggiungibile. Ciò significa che, per quanto gli irpini abbiano ben due partite da recuperare, un eventuale successo sul parquet di Verona permetterebbe ai torinesi di dare uno sguardo più convinto alla possibilità di giocarsi almeno un turno degli spareggi di postseason in casa propria.

Prima di guardare alla classifica e ai play-in, però, il mantra della squadra e di coach Moretti è di concentrarsi sul presente, facendo un passo alla volta e focalizzandosi solo sul prossimo impegno, in questo caso il match contro Verona.

“Noi abbiamo l’obbligo di non montarci la testa e restare con i piedi per terra,” aveva ricordato proprio coach Moretti in sala stampa dopo la vittoria contro Pesaro. “La squadra oggi sta bene, ma non vogliamo fare troppi calcoli e perdere il nostro focus, dobbiamo solo pensare a caricare le batterie e preparare un’altra sfida che si preannuncia particolarmente tosta. Poi vedremo, ci sono ancora 7 partite da giocare in stagione regolare. Nei play-in o nei playoff non conta tanto la posizione, quanto la condizione con la quale ci si arriva. Noi ora stiamo bene e lavoriamo per arrivare in forma anche quando sarà il momento di affrontare la postseason.”

L’assistente allenatore Federico Tosarelli ha presentato così la partita di domani sera: “Giochiamo contro una squadra che mette sempre in campo grande fisicità e aggressività soprattutto in difesa, come dimostrano le ultime due partite in casa in cui hanno tenuto Rieti a 47 punti e Brindisi a 63. Noi dobbiamo affrontare questa loro fisicità difensiva senza subirla, girando velocemente il pallone e cercando la soluzione migliore in attacco.

Nella nostra metà campo la chiave sarà limitare la produzione dei loro punti di riferimento principali, anche se si tratta comunque di una squadra completa in fase offensiva. Nell’ultima partita vinta contro Pesaro siamo stati bravi a reagire ai momenti di difficoltà in avvio di gara, restando lucidi ed efficaci fino al parziale decisivo che ci ha permesso di chiudere l’incontro nell’ultimo quarto. Domani sarà fondamentale confermare il livello di solidità e lucidità che abbiamo mostrato domenica scorsa.”

Uno dei protagonisti dell’ottimo periodo torinese è senza dubbio Ife Ajayi (23.3 punti e 8.5 rimbalzi nelle ultime 4 vittorie consecutive di Torino): “Affrontiamo una squadra ben allenata e particolarmente tosta in difesa. In queste ultime partite abbiamo avuto modo di prendere ritmo e fiducia, dobbiamo sfruttare questo nostro buon momento di forma per approcciare al meglio la sfida di domani sera. Questo campionato è estremamente competitivo quindi dobbiamo rispettare al massimo ogni avversario e scendere in campo sempre con grande intensità ed energia.”

L’appuntamento è per domani, sabato 8 marzo alle ore 20:00 al Pala AGSM AIM di Verona.

Gli avversari – Tezenis Verona

Se la Reale Mutua sta vivendo un ottimo momento di forma, non è da meno la Tezenis di coach Alessandro Ramagli.

La Scaligera, seppur reduce da una prestazione opaca a Milano contro l’Urania (74-58 il finale per i meneghini), ha messo parecchio fieno in cascina nel mese di febbraio, conquistando 4 successi in 5 partite, consolidando la propria posizione in vista dei play-in e tenendo vive anche le chance di eventuale accesso diretto ai playoff (17-13 il record della Tezenis, a due punti di ritardo dal trio Milano-Bologna-Rieti).

La Scaligera che scenderà in campo domani presenta una principale differenza rispetto a quella vista alla prima giornata al “Ruffini”, ovverosia il cambio nel ruolo di guardia realizzatrice americana con l’arrivo di Zach Copeland al posto di Jacob Pullen (tornato a Napoli in LBA).

Copeland – i tifosi torinesi potrebbero ricordarselo da avversario con la maglia di Pistoia nelle finali playoff del 2023 – è un giocatore con punti nelle mani (16.6 di media dal suo arrivo a Verona), che può accendersi da dietro l’arco e sa crearsi il tiro dal palleggio.

Attorno a lui, un gruppo solido, che fa dell’esperienza, dell’intensità difensiva e della fisicità i suoi punti di forza. Oltre a un ottimo play per la categoria come Lorenzo Penna, coach Ramagli può contare su esterni di importante taglia fisica come Mattia Palumbo, Leonardo Faggian e Liam Udom.

Nel reparto lunghi, Jalen Cannon è una garanzia vincente tra gli americani di questo campionato, Ethan Esposito è un altro lottatore versatile e capace di farsi sentire nel pitturato – sia a rimbalzo ma anche in termini di produzione offensiva – con un veterano come Giulio Gazzotti a ridare fiato ai lunghi titolari.

Così nel match di andata

Nella primissima giornata di campionato al Pala Gianni Asti, Torino e Tezenis Verona furono protagoniste di una bella battaglia, combattuta, vinta in volata dagli scaligeri di coach Ramagli per 88-96 grazie a due triple cruciali nel finale di Penna e l’ormai ex veronese Jacob Pullen.

Per la Reale Mutua non fu sufficiente una prestazione superlativa di Ajayi, autore di 33 punti (tuttora massimo in stagione da parte di un singolo per tutta la squadra torinese).

Injury report

Ancora assente Antonio Gallo, fermo per una lesione muscolare di grado intermedio al gluteo, rimediata a seguito di un trauma durante la partita in trasferta del 16 febbraio a Brindisi.

Ex di giornata

Ritorno a Verona, da avversario e in panchina, per coach Paolo Moretti, che iniziò la sua carriera da giocatore proprio con la squadra scaligera, vestendo la maglia gialloblù per 4 anni.

Un altro ex di giornata è Giovanni Severini, che giocò per la Tezenis dal 2018/19 al 2020/21.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino