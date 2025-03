Sconfitta dal sapore amaro per l’Iveco Cus Torino, che perde nella capitale con il punteggio di 34-32 contro l’Unione Rugby Capitolina. Così come nella partita d’andata, le due squadre si sono confermate sullo stesso livello, dando vita a un match equilibrato e combattuto, caratterizzato da continui sorpassi ma senza distacchi significativi. Alla fine, però, ad avere la meglio è ancora una volta la formazione romana.

Va in scena un primo tempo agguerrito con tante belle azioni messe in mostra su entrambi i fronti. I cussini partono subito forte, segnando una meta al 2’ grazie a Valleise trasformata poi da Zanatta. Ma la risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare e dopo poco la Capitolina segna anche lei la sua prima meta del match.

Il Cus però allunga ancora con una meta firmata Reeves, stavolta non trasformata. Tuttavia la formazione romana non si lascia intimorire e nella seconda parte del primo tempo recupera terreno e sorpassa gli avversari mettendo a segno ben due mete. Il primo tempo si chiude così sul punteggio di 17-12.

Nella ripresa, il ritmo rimane alto ed il botta e risposta tra le due squadre continua con due mete per parte e alcuni calci piazzati. Per gli universitari mete firmate Momicchioli e Reeves, doppietta per quest’ultimo, e trasformate da Zanatta. Nonostante ciò, nel secondo tempo, la Capitolina ha sempre mantenuto un piccolo vantaggio che i cussini non sono mai riusciti a colmare del tutto.

Un risultato che sicuramente lascia un po’ di rammarico ma che deve essere un prezioso stimolo per affrontare al meglio i prossimi incontri. Appuntamento il 30 marzo, nel capoluogo piemontese, per la sfida contro il Rugby Paese.