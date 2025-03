Pininfarina celebra 95 anni di innovazione con l’evento “Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics”

Torino, 6 marzo 2025 – Nell’anno del suo 95° anniversario, Pininfarina ha ospitato “Design and Performance in Motion: Shaping Two-Wheel Aerodynamics”, un evento esclusivo che ha evidenziato l’intersezione tra aerodinamica, prestazioni e design nel settore della mobilità su due ruote. Al centro dell’evento, la Galleria del Vento Pininfarina, punto di riferimento globale per la ricerca aerodinamica e aeroacustica da oltre 50 anni in diversi settori.

L’evento ha visto la partecipazione di relatori e brand di spicco che stanno plasmando il futuro della mobilità su due ruote, introdotti da Silvio Angori, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Pininfarina: Cristiano De Rosa, CEO di De Rosa Bikes, Graziano Milone, President and Strategy & Business Development Global CMO di Vmoto International, Robert White, Fondatore e CEO di White Motorcycle Concepts, Jason Hill, Chief of Design di Aptera Motors. A dialogare con loro sul tema, il moderatore Piergiorgio Giacovazzo, il Responsabile della Galleria del Vento Pininfarina Alessandro Aquili e l’Head of Design Management di Pininfarina Fabrizio Valentini.

“Questo evento“, spiega Aquili, “arriva in un momento in cui Pininfarina sta nuovamente potenziando la sua Galleria del Vento per fornire ai clienti del settore due ruote – costruttori, startup e team da competizione – uno strumento cruciale per lo sviluppo dei loro prodotti. Nel nostro impianto è possibile valutare le prestazioni aerodinamiche (resistenza e portanza) e l’efficienza dell’impianto di raffreddamento delle moto con ruote in movimento, controllando da remoto l’assetto della moto, raggiungendo angoli di piega sino a 55°. Inoltre la Galleria del Vento Pininfarina può essere utilizzata per giudicare il comfort aerodinamico e termico, sia con un pilota collaudatore che con un manichino strumentato, nella massima sicurezza. L’impianto risulta essere un importante valore aggiunto anche per le squadre impegnate nei principali campionati, aiutandole a ottimizzare la posizione dei piloti sulla moto”.

Durante la giornata, gli ospiti hanno avuto l’opportunità di scoprire progetti innovativi che hanno sfruttato le potenzialità della Galleria del Vento Pininfarina. Le presentazioni hanno approfondito come l’aerodinamica stia rivoluzionando il design e le prestazioni di moto elettriche, biciclette ad alte prestazioni e persino veicoli a energia solare:

Vmoto presenta il primo maxi scooter al mondo scolpito nella Galleria del Vento Pininfarina: Graziano Milone ha raccontato la partnership che ha portato alla creazione dell’APD, il primo maxi scooter progettato nella Galleria del Vento Pininfarina. Grazie alla collaborazione con Pininfarina, Vmoto adotta un approccio innovativo allo sviluppo delle moto elettriche. Il concept APD anticipa un nuovo modello che Vmoto introdurrà a breve nella sua gamma, segnando il debutto dell’azienda nel segmento dei maxi scooter. Per questa sfida, l’azienda australiana si affida ancora una volta all’esperienza di Pininfarina. Ore di test intensivi hanno portato alla definizione di un design finale che Vmoto descrive come “Scolpito dal Vento“, caratterizzato da superfici tridimensionali complesse e dettagli stilistici ispirati alle creazioni più iconiche di Pininfarina.



White Motorcycle Concepts e Pininfarina svelano il futuro dell’innovazione aerodinamica nelle moto: Robert White ha presentato la rivoluzionaria tecnologia V-Duct, un condotto aerodinamico brevettato che attraversa il centro della moto, riducendo significativamente la resistenza dell’aria e le emissioni di CO₂. Questa innovazione permette di migliorare l’efficienza, affrontando una sfida cruciale: l’80% della potenza di una moto a 100 km/h viene utilizzata per superare la resistenza aerodinamica. WMC punta a collaborare con i principali produttori per integrare questa tecnologia nelle moto di serie. In collaborazione con Pininfarina, WMC sta esplorando le possibilità stilistiche offerte dal suo concetto brevettato di condotto aerodinamico per le motociclette del futuro. Durante l’evento, esclusivi teaser hanno mostrato la visione di Pininfarina nel trasformare l’aria in design, evidenziando come l’aerodinamica possa essere ottimizzata e celebrata. Queste anteprime hanno illustrato il condotto come elemento centrale sia funzionale che estetico. Inoltre, Pininfarina e WMC hanno avviato una fase di messa a punto tecnica all’interno della Galleria del Vento di Pininfarina, ottimizzando ulteriormente le prestazioni del V-Duct per garantirne un’integrazione perfetta nei futuri progetti motociclistici. ***



De Rosa Bikes presenta Settanta, la bici più leggera della sua categoria, disegnata da Pininfarina: Cristiano De Rosa ha parlato della duratura collaborazione con Pininfarina, focalizzandosi sulla bici Settanta, il modello più avanzato di De Rosa, che combina aerodinamica ed emozione. Creata per il 70° anniversario del brand, la Settanta esemplifica come l’esperienza aerodinamica di Pininfarina migliori sia l’innovazione tecnica che le prestazioni di guida. Con un telaio di soli 730 grammi, il più leggero della sua categoria, la bici vanta soluzioni aerodinamiche d’avanguardia, come un tubo sterzo ottimizzato per il flusso d’aria e un triangolo posteriore progettato per ridurre il peso e migliorare l’efficienza aerodinamica. Il movimento centrale scolpito migliora sia il trasferimento di potenza che le prestazioni di guida, incarnando un design e un’ingegneria all’avanguardia.

Il veicolo elettrico solare di Aptera, testato nella Galleria del Vento di Pininfarina, si prepara alla produzione: in collegamento dalla California, Jason Hill ha offerto uno sguardo esclusivo sul veicolo elettrico solare di Aptera, uno dei più efficienti aerodinamicamente nella storia. Hill ha discusso le sfide progettuali e il ruolo cruciale svolto dalla Galleria del Vento di Pininfarina nel perfezionare il profilo aerodinamico del veicolo. Il rivoluzionario veicolo elettrico solare a tre ruote di Aptera, progettato per non richiedere ricariche nella maggior parte degli spostamenti quotidiani, rappresenta un audace passo avanti nel trasporto a basso consumo energetico. In collaborazione con Pininfarina, Aptera è sulla buona strada per ottenere uno dei coefficienti di resistenza aerodinamica più bassi mai registrati per un veicolo passeggeri di serie. Questa collaborazione è iniziata con la validazione iniziale del design aerodinamico di Aptera e continua a offrire promettenti sviluppi tecnici mentre l’azienda si avvicina alla produzione. Al CES 2025, Aptera ha svelato il suo veicolo in configurazione definitiva, equipaggiato con 700 watt di celle solari integrate. Questo design consente alla maggior parte dei conducenti di affidarsi esclusivamente all’energia solare per gli spostamenti quotidiani, offrendo fino a 40 miglia di autonomia giornaliera e fino a 400 miglia con una singola carica, ridefinendo così il futuro della mobilità sostenibile.

Ospite speciale: Simone Origone si prepara a un nuovo record di velocità dopo i test nella Galleria del Vento Pininfarina

L’evento ha visto la partecipazione di Simone Origone, nove volte Campione del Mondo di sci di velocità e atleta non motorizzato più veloce del pianeta. Origone ha raccontato la sua esperienza nei test aerodinamici nella Galleria del Vento Pininfarina, fondamentali per raggiungere il record di 254,050 km/h. Con un nuovo tentativo di record all’orizzonte, il suo intervento ha dimostrato come la Galleria del Vento di Pininfarina sia una risorsa preziosa anche oltre il mondo dei veicoli.

Un viaggio nel “Tempio dell’Aerodinamica”

Dopo le presentazioni, i partecipanti sono stati invitati a un’esclusiva visita guidata della Galleria del Vento di Pininfarina a Grugliasco. Questa esperienza dietro le quinte ha offerto l’opportunità rara di scoprire la tecnologia per i test aerodinamici e di esplorare come Pininfarina continui a guidare l’innovazione che plasma il futuro della mobilità. Durante l’evento, è stata esposta nella galleria del vento la WMCSRS, la prima moto sportiva di media cilindrata al mondo dotata della tecnologia del condotto brevettata da WMC.

White Motorcycle Concepts ha avviato una collaborazione con Pininfarina ed è lieta di partecipare all’evento “Design and Performance in Motion – Shaping Two-Wheel Aerodynamics”, che è tenuto presso la galleria del vento e la sede centrale di Pininfarina a Torino, il 6 marzo 2025.

Il fondatore e CEO di WMC, Robert White, ha preso la parola durante l’evento – parte delle celebrazioni per il 95° anniversario di Pininfarina – per presentare la moto elettrica da record di velocità WMC250EV, la tre ruote per i servizi di emergenza WMC300E+ e la recente WMCSRS, sviluppata in collaborazione con Zero Motorcycles. Uno studio di design realizzato da Pininfarina ha inoltre illustrato come il condotto aerodinamico brevettato da White Motorcycle Concepts possa essere integrato in una possibile moto stradale futura con motore a combustione di piccola cilindrata e sovralimentazione.

Il condotto è stato inizialmente presentato sulla WMC250EV per dimostrarne la capacità di ridurre significativamente la resistenza aerodinamica alle alte velocità. La WMC300E+ applica lo stesso principio, concentrandosi però sui benefici in termini di efficienza alle basse velocità, mentre la WMCSRS dimostra come il condotto possa essere integrato in una moto sportiva elettrica già esistente – la Zero SR/S – offrendo vantaggi concreti ai motociclisti nella guida quotidiana.

Prelevando l’aria dalla parte anteriore della moto e facendola passare direttamente attraverso il centro fino a sfogarla sotto la sella, il condotto riduce l’area frontale e abbassa drasticamente la resistenza, migliorando efficienza e prestazioni. Lo studio condotto da Pininfarina mostra come, partendo da un foglio bianco, sia possibile progettare una nuova moto con motore a combustione di piccola cilindrata e sovralimentazione che massimizzi i benefici del condotto, combinandoli con uno stile distintivo che ne esalti visivamente la presenza, mantenendo proporzioni capaci di conquistare anche i motociclisti più tradizionali.

Pininfarina è conosciuta per aver disegnato alcune delle auto più affascinanti mai realizzate, ma le sue competenze vanno ben oltre il design: includono produzione, ricerca e sviluppo. L’aerodinamica è un ambito chiave per Pininfarina, che dal 1972 gestisce la propria galleria del vento, contribuendo a definire le forme di numerosi veicoli iconici del passato e del presente. Questa struttura rappresenta un vantaggio strategico essenziale, permettendo a Pininfarina di modellare progetti tanto armoniosi per l’aria quanto per gli occhi. È per questo che Pininfarina è il partner ideale nello sviluppo del condotto aerodinamico di White Motorcycle Concepts.

Roadster naked e semi-carena con condotto aerodinamico strutturale

Il primo risultato della collaborazione tra Pininfarina e White Motorcycle Concepts è una serie di concept sketch per una roadster stradale che utilizza il condotto aerodinamico come elemento chiave, sia estetico che strutturale.

Piuttosto che concentrarsi sulle moto sportive carenate, il progetto sottolinea come il condotto sia stato pensato per consentire una posizione di guida confortevole e tradizionale, riducendo al contempo in modo significativo la resistenza aerodinamica rispetto alle naked convenzionali. Convogliando l’aria dalla parte anteriore, sotto il pilota, e sfogandola sopra la ruota posteriore, si riducono sia l’area frontale sia il coefficiente di resistenza senza compromettere l’ergonomia di guida.

Nel nuovo design, il condotto non è solo un elemento aerodinamico, ma anche strutturale. La sua forma tubolare garantisce rigidità e crea un collegamento solido tra la zona della testa di sterzo e quella della sella e degli attacchi delle sospensioni posteriori, fungendo inoltre da supporto per il motore.

In questo caso, il propulsore previsto è un motore a combustione di piccola cilindrata con sovralimentazione, capace di massimizzare prestazioni ed efficienza in un pacchetto compatto e leggero. Riducendo le dimensioni del motore, si libera spazio per il condotto brevettato sopra di esso, e grazie alla sovralimentazione si ottiene un equilibrio ideale tra efficienza e prestazioni. Il condotto strutturale, realizzato in materiali compositi, contribuisce ulteriormente alla riduzione del peso.

La galleria del vento di Pininfarina, in grado di simulare vento trasversale e raffiche oltre al flusso costante, ha accolto nel corso di oltre mezzo secolo innumerevoli vetture da competizione e stradali, ma ha anche contribuito allo sviluppo della prima moto di serie con carenatura integrale, la BMW R 100 RS. Quella fu una svolta epocale nell’aerodinamica motociclistica nel 1976, e oggi Pininfarina partecipa a un nuovo passo avanti contribuendo al progetto incentrato sul condotto brevettato di White Motorcycle Concepts.

«È stato un vero piacere collaborare con Pininfarina su queste prime visioni di come il nostro condotto brevettato possa essere integrato in una moto con motore a combustione di piccola cilindrata e sovralimentazione. Sono particolarmente orgoglioso di come siamo riusciti a rendere il condotto sia un elemento strutturale che stilistico, sia nella versione carenata che naked», ha dichiarato Robert White, CEO di White Motorcycle Concepts. «Il concetto del condotto è sempre stato incentrato sul miglioramento dell’efficienza, indipendentemente dal tipo di alimentazione, ma questa collaborazione lo ha portato a un livello superiore, dimostrando come il condotto possa offrire prestazioni funzionali ed essere al contempo un elemento estetico per le moto del futuro».