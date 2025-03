Sestriere in festa per l’arrivo della Torch Run dei Giochi Mondiali Special Olympics

La Torch Run dei Giochi Mondiali Special Olympics di Torino 2025, lunedì 3 marzo, è salita sino ai 2035 metri d’altitudine del Sestriere, il comune più alto d’Italia. Un centinaio di volontari sono tra i protagonisti della “final leg” della fiamma dell’inclusione lungo un percorso, tutto piemontese, che proseguirà per l’intera settima sino al prossimo 8 marzo, data in cui, all’Inalpi Arena di Torino, si terrà la cerimonia di inaugurazione.

I Giochi Mondiali Special Olympics sono in programma dall’8 al 15 marzo tra Torino e le stazioni turistiche alpine di Bardonecchia, Pragelato e Sestriere. Protagonisti oltre 1.500 atleti provenienti da 102 paesi, con più di 2.000 volontari.

“Una bellissima giornata mossa dall’entusiasmo e della voglia di inclusione che caratterizza l’evento e tutti coloro che lo vivono. Sestriere è sempre vicina a tutti, in ogni occasione: oggi si respira lo stesso clima di festa delle Paralimpiadi di Torino 2006. Sono certo che sarà un’altra bellissima esperienza grazie al lavoro del Comitato Special Olympics Italia e a quello internazionale che da sempre sanno di poter contare su Sestriere ogni volta si parla di sport e inclusione” – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet.

La Torch Run al Sestriere

E’ partita da Casa Olimpia seguendo un percorso, scortata da Polizia Locale e Carabinieri, che da via Pinerolo è proseguito verso Piazza Agnelli, poi via Sauze, accanto alle piste della Vialattea, per risalire da via Cesana, via Europa sino all’arrivo in Piazza Fraiteve. Qui si è svolta una festosa cerimonia di arrivo alla presenza del Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, e del Comandate della stazione Carabinieri Sestriere, M.llo Capo Giovanni Barberis, che hanno dato il proprio benvenuto a tutti i protagonisti della Torch Run provenienti da diversi stati d’Europa e USA.

Sestriere ospiterà, sulle piste della Vialatta, le gare di Sci Alpino (Slalom, Gigante e Super G) nelle giornate del 12-13-15 marzo e quelle con le racchette da neve (sulle distanze breve, media e staffetta) dal 13 al 15 marzo presso la pista di atletica del Colle.

Nel pomeriggio la Fiamma dell’Inclusione scenderà a valle con destinazione Torino, Allinaz Stadiun, per ricevere il tributo del pubblico prima dell’incontro di calcio Juventus – Verona.

Comune di Sestriere