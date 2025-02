Prosegue il viaggio della tappa finale della Torch Run for Special Olympics. La Fiamma della Speranza dei Mondiali Special Olympics, accesa ad Atene lo scorso lo scorso 25 febbraio, è arrivata in Italia a Roma e, dopo la benedizione in Vaticano, è giunta in Piemonte per il “final leg”.

Lunedì 3 marzo sarà a Sestriere sede delle gare di Sci Alpino, delle Ciaspole, nonché della cerimonia di chiusura dell’evento. I Mondiali Special Olympics sono in programma dall’8 al 15 marzo tra Torino, Sestriere, Pragelato e Bardonecchia.

Lunedì Fiamma della Speranza partirà, alle ore 11.00, da Casa Olimpia Sestriere per raggiungere Piazza Fraiteve dov’è attesa alle 11.30, accolta dall’Amministrazione guidata dal primo cittadino, Gianni Poncet. Nel pomeriggio scenderà a valle con destinazione Torino, Allinaz Stadiun, per ricevere il tributo del pubblico prima dell’incontro di calcio Juventus – Verona.

“Sestriere è da sempre accanto al mondo dei disabili. Dalle Paralimpiadi del 2006 in avanti abbiamo sempre accolto con entusiasmo gli atleti disabili, motori e relazionali, creando tutti i presupposti per accoglierli al meglio sia livello di strutture ricettive, talune costruite appositamente, sia sportive, pensate per consentire loro la possibilità di usufruirne in autonomia. In passato abbiamo già accolto gli Special Olympics in chiave nazionale e siamo pronti per quest’evento di portata mondiale. Sarà una grande festa per tutti e non vediamo l’ora di essere contagiati dall’entusiasmo che questi ragazzi sono capaci di trasmettere.” – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet.

Gli Special Olympics World Winter Games 2025 vedranno impegnati oltre 1.500 atleti provenienti da 102 delegazioni che si sfideranno in 8 discipline all’insegna dello sport, dell’accoglienza e dell’inclusione.

