Torino, martedì 25 febbraio 2025 – L’intenso campionato di Serie A2 Old Wild West propone una nuova sfida infrasettimanale di alto livello per la Reale Mutua Basket Torino, attesa domani sera sul parquet della RivieraBanca Basket Rimini per affrontare la seconda forza del campionato. Una trasferta ostica contro una delle principali contendenti alla promozione diretta in Serie A, ma i gialloblù arrivano a questa partita con fiducia e determinazione, forti di quattro prestazioni positive dall’inizio della gestione di coach Paolo Moretti, che hanno portato tre vittorie e segnali di crescita importanti sia dal punto di vista tecnico/tattico che mentale.

Un altro test insidioso in una stagione che non concede pause e momenti di tregua: con un altro turno infrasettimanale in arrivo – il secondo consecutivo – il tour de force del mese di febbraio continua con la trasferta di Rimini e culminerà con la sfida casalinga di questa domenica contro Pesaro. Torino affronta questa serie di impegni con fiducia e senza timori, determinata a proseguire il proprio percorso di crescita e consolidare il buon momento di forma.

Le vittorie in casa contro Vigevano, Bologna e Livorno hanno restituito entusiasmo e serenità all’ambiente gialloblù. Il gruppo ha dimostrato una crescita in termini di gioco e carattere, elementi fondamentali per affrontare una sfida di alto livello come quella di domani sera. Rimini, dal canto suo, è una formazione strutturata e ricca di talento, che può contare su un pubblico caldo e appassionato. Per Torino, dunque, si prospetta un test di grande valore: i pronostici della vigilia magari non saranno dalla parte dei gialloblù, ma i ragazzi di coach Moretti hanno tutte le motivazioni per scendere in campo a testa alta e giocarsela a viso aperto contro una delle squadre più solide del campionato.

L’assistente allenatore Federico Tosarelli ha analizzato così la sfida:

“Come evidenziato dalla classifica, Rimini è una squadra che esprime una pallacanestro di altissimo livello, con esterni capaci di creare non per sé stessi ma anche per i loro lunghi, atletici e pericolosi sotto canestro come Camara e Justin Johnson. Lo stesso Johnson è anche capace di aprire il campo, insieme a Simioni e Masciadri. Ci aspetta una partita di grande durezza fisica e mentale, sarà fondamentale riuscire a mettere pressione su tutti gli esterni avversari per non concedere tiri facili e disturbare le loro manovre per i compagni. In attacco la chiave sarà condividere la palla, cercando di costruire buoni tiri. Vogliamo sfruttare questo nostro momento di grande fiducia, offrendo un’altra prestazione di alto livello che servirà per provare a portare via la vittoria.”

Il capitano Matteo Schina, che nelle ultime partite sta mostrando sempre più leadership nel ruolo di play titolare – 11 punti e 7 assist contro Livorno – ha aggiunto: “Abbiamo grande desiderio di continuare ad essere competitivi, ci aspetta una partita in cui dovremo avere la capacità di ridurre l’errore al minimo per contrastare la qualità di Rimini.”

Appuntamento domani sera, mercoledì 26 febbraio alle ore 20.30 al Palasport Flaminio di Rimini, con diretta streaming su LNP Pass.

Gli avversari – Rivierabanca Basket Rimini

Rimini si presenta a questa sfida come una delle squadre più solide e ricche di talento dell’intero campionato. La squadra romagnola è una delle contendenti alla promozione diretta (2^ in classifica con un record di 20-7) e può contare su un roster completo, con un reparto lunghi fisico e dinamico ed esterni in grado di prendere iniziative personali e creare vantaggi per i compagni.

Si può dire inoltre che Rimini arrivi alla sfida di domani con un vantaggio in termini di gestione delle energie: se la Reale Mutua viene da tre partite negli ultimi dieci giorni, la squadra di coach Dell’Agnello ha potuto ricaricare le batterie a causa degli spostamenti delle partite contro Cremona e Rieti, per la concomitanza delle finestre FIBA per le nazionali.

Rimini è una squadra con tanti punti di riferimento in attacco, sia sul perimetro che nel pitturato. Uno di questi è sicuramente Pierpaolo Marini (15 punti di media), una vera stella della categoria.

Tanti punti nelle mani anche per gli altri esterni romagnoli: Alessandro Grande, Giovanni Tomassini e la combo guard americana Gerald Robinson, quest’ultimo fermo per infortunio nelle ultime due partite ma che potrebbe rientrare proprio domani contro i gialloblù.

Simon Anumba è un vero e proprio collante nel sistema biancorosso, con le sue caratteristiche fisiche e la sua duttilità su entrambi i lati del campo. Reparto lunghi che garantisce pericolosità sia nei pressi del ferro che fuori dal pitturato. Una bidimensionalità che ha come principale esempio Justin Johnson: l’americano, infatti, costituisce una minaccia al ferro ma sa anche aprirsi per colpire da fuori.

Gora Camara può essere un vero e proprio fattore nel pitturato con la sua fisicità ed atletismo, mentre Alessandro Simioni e Stefano Masciadri portano esperienza e abilità di aprire il campo con il tiro da tre.

Così nel match di andata

Nella partita di andata, davanti a oltre 3800 spettatori del Pala Gianni Asti, la RivieraBanca si impose sulla Reale Mutua per 68-80, dimostrando di essere una delle squadre più strutturate e solide del campionato.

Injury report

Indisponibile Antonio Gallo, fermo per una lesione muscolare di grado intermedio al gluteo rimediata a seguito di un trauma, durante la partita in trasferta del 16 febbraio a Brindisi.

Ex di giornata

Ritorno a Rimini da avversario per Aristide Landi, che vestì la maglia della squadra romagnola nella stagione 2022/23.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino