Atmosfera elettrizzante per il Day 1 della Basket Torino School Cup

Torino, venerdì 14 febbraio 2025 – La prima storica giornata della Basket Torino School Cup è andata in scena in un’atmosfera elettrizzante, trasformando la palestra dell’IIS Primo Levi in un vero e proprio palazzetto dello sport in miniatura.

Spalti gremiti, tifo caloroso e coinvolgimento totale non solo in campo, ma anche a bordocampo: cheerleader, speaker, addetti alla comunicazione e staff delle scuole hanno dato vita a una giornata inaugurale che ha superato le aspettative, dimostrando quanto questa competizione possa diventare un appuntamento imperdibile per il basket giovanile torinese.

Gli studenti hanno risposto con grande entusiasmo, riempiendo le tribune di cori per sostenere i propri compagni di scuola. A bordo campo, tanti ragazzi si sono messi in gioco nei vari ruoli organizzativi, contribuendo al positivo svolgimento della mattinata. Le squadre in campo non si sono risparmiate, dando vita a sei partite combattute – incontri da due tempi di 10 minuti effettivi.

Sul parquet si sono affrontate le quattro scuole del Girone Giallo: Liceo Albert Einstein, IIS 8 Marzo – Settimo Torinese, IIS Amedeo Avogadro e Liceo Altiero Spinelli, in un girone all’italiana che ha visto l’Einstein imporsi come vincitore della giornata, strappando il pass per le Final Four del Pala Gianni Asti del 27 febbraio insieme all’Avogadro, qualificato come seconda testa di serie del gruppo.

Day 2 Basket Torino School Cup

Prossimo appuntamento sempre all’IIS Primo Levi, il 18 febbraio, con i padroni di casa che scenderanno in campo insieme alle squadre del Liceo Volta, Liceo Cavour e Liceo Berti, del Girone Blu.

Cronaca delle partite

Prima partita tra l’Avogadro di coach Luca Moretti, giocatore della Serie C di San Mauro, e lo Spinelli, allenato dalla professoressa Claudia Giacchero. Partenza sprint dell’Avogadro, grazie alle triple di Dragomir e Bonacci e al dominio a rimbalzo in attacco di Hniki.

Per il liceo Spinelli nota di merito per la folta presenza femminile, proveniente dal settore giovanile di Moncalieri, con Bagnulo, Garavelli, Chessa e le sorelle Tarantini. Non sono serviti ai collinari i 12 punti di Alessio. Risultato: 19-36.

Seconda partita tra l’8 Marzo di coach Ivano Pozzato, ex Crocetta, e l’Einstein di coach Marco Zagallo, ex San Mauro, vinta da questi ultimi dopo un tempo supplementare. Primo quarto dominato dai ragazzi dell’Einstein, grazie all’intensità di Maicu e Bongiovanni, mentre il secondo vede la rimonta dei settimesi grazie alla zona 2-3 e alle penetrazioni di Procacci e Minasi. 26-26 a fine tempi regolamentari, overtime equilibratissimo, con il 30-30 raggiunto solo ai tiri liberi, fino ad una sanguinosa palla persa dell’8 Marzo che porta al contropiede decisivo dell’Einstein. Risultato: 30-32.

Nella terza partita scendono nuovamente in campo i settimesi dell’8 Marzo, questa volta contro l’Avogadro, che grazie ai suoi cecchini resta a contatto per i primi 12/13 minuti di gara, fino al sorpasso, enorme botta psicologica sopra un’8 Marzo composta da quasi solo lunghi. Grazie a un super Sala, miglior realizzatore del torneo, è l’Avogadro a portarsi a casa la sua seconda vittoria, sempre per 30-32. Quarta partita che vede l’Einstein trionfare sullo Spinelli, sempre grazie ad una partenza sprint. Vani i tentativi di rimonta dei collinari, vittime di un Venudo in stato di grazia.

A questo punto erano già certe le partecipanti alle F4 provenienti da questo girone, Einstein e Avogadro, e di conseguenza le due escluse, 8 Marzo e Spinelli, protagoniste della quinta partita. 8 Marzo sempre in controllo, grazie alla velocità di Bonfitto e alla fisicità di Mazzetto, fino alla rimonta finale guidata da Giovannone, che porta lo Spinelli al -2 a 1 minuto dalla fine. Abelli la congela sul 22-26, risultato finale.

Ultima partita che è una finale per la vittoria del girone, tra Einstein e Avogadro: partita combattuta, intensità pazzesca grazie anche al calore degli spalti gremiti dagli alunni delle due scuole. L’Avogadro conduce per la prima parte di gara, grazie a un Dragomir dalla mano calda e alla leadership di D’Agnano, ma l’Einstein, grazie alla sicurezza data da coach Zagallo, rientra piazzando un parziale finale di 11-0, guidato dalle incursioni in area di Messina. Risultato finale 30-37 Einstein, che si aggiudica la prima tappa della Basket Torino School Cup.

Ufficio Stampa Basket Torino