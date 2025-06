Arriva dai Paesi Bassi la giocatrice che va ad affiancare Anett Németh completando il nuovo reparto opposti della Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Si tratta di Elles Dambrink.

Elles Dambrink

Nata a Ouderkerk aan den IJssel nel 2003, compirà 22 anni a breve, il 22 giugno. È alta 187 cm. In patria di forma pallavolisticamente al Laudame Financials VCN e dal 2021 nel centro di allenamento olimpico di Papendal.

Nel 2022 si trasferisce in Germania, all’SSC Palmberg Schwerin: tre stagioni coronate dalla conquista di una coppa nazionale e, a fine aprile, dello scudetto con tanto di premio personale di MVP della Bundesliga.

Dal 2021 fa parte della nazionale olandese, con cui vince il bronzo nel campionato europeo del 2023, si qualifica ai giochi olimpici di Parigi e al momento sta partecipando alla VNL.

Le dichiarazioni

«Chieri mi è sembrata un ottimo posto per crescere ulteriormente. Sono stata accolta molto bene, inoltre ho sentito cose davvero positive sul club e sui tifosi! Mi sento eccitata all’idea di giocare in Italia. Sono emozionata e curiosa di vedere cosa succederà in futuro, per noi come squadra e per me personalmente. In Italia ci sono molte giocatrici forti e aver affrontato alcune squadre italiane la scorsa stagione mi ha fatto venire ancora più voglia di confrontarmi con un livello così alto».

Studentessa universitaria di informatica ed economia, il nuovo martello biancoblù si descrive

«Un opposto mancino che ama il gioco veloce e cerca sempre di trascinare le compagne». Per la prossima stagione mostra idee e ambizioni chiare: «Spero di fare tante nuove esperienze in questo campionato con compagne, staff e avversarie, crescere insieme alla squadra e riuscire a competere contro le squadre più forti».