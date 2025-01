Sestriere – Con l’ultima prova Vertical, disputatasi domenica 19 gennaio in notturna sui pendii dei monti Alpette e Sises a Sestriere, si sono concluse ufficialmente le competizioni di Sci Alpinismo dei FISU Winter Games Torino 2025.

Due le partenze in mass start dal parterre di arrivo della pista Kandahar G.A. Agnelli di Sestriere: alle 18.15 ha preso il via la gara maschile seguita, alle 18.30, da quella femminile. Il percorso di 1,8km per, 315 metri di dislivello, ha visto gli atleti impegnati nella scalata del monte Alpette per poi proseguire alle pendici del monte Sises con il traguardo posizionato alla stazione di arrivo della seggiovia Vialattea Cit Roc.

Alle 20.30, sul palco della Medal Plaza di Sestriere, il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, e il vicesindaco Maurizio Cantele, hanno premiato gli atleti che andati a medaglia nella gara Vertical che ha chiuso le competizioni di Sci Alpinismo a Sestriere dei FISU Winter Games Torino 2025.

La medaglia d’oro del Vertical maschile è andata al francese Remi Cantan che ha preceduto il tedesco Gramelsberger e il connazionale Robin Saje. Sempre oltralpe è andato l’oro femminile con Margot Ravinel che si è imposta sulla spagnola Ordonez Cobacho e l’azzurra Noemi Junod.

In settimana si erano svolte le gare Sprint, giovedì 16, vinte dalla francese Margot Ravinel (doppietta per lei a Sestriere) e dal tedesco Finn Elias Hosche.

Venerdì 17 la Staffetta Mista per Nazioni, ha visto imporsi la Francia davanti a Spagna, Germania, Cina, Polonia, Italia, Stati Uniti e Spagna.

FISU Winter Games Torino 2025: le dichiarazioni

“Sestriere è rientrata nel giro delle Universiadi dopo l’edizione ospitata nel lontano 1966. Le gare di Sci Alpinismo in notturna sono state davvero suggestive ed hanno messo a dura prova 50 atleti in rappresentanza di 13 Nazioni impegnati al Colle lungo le pendici del monte Sises e Alpette. Come Amministrazione Comunale siamo davvero soddisfatti del debutto dello Sci Alpinismo a Sestriere, un successo ottenuto grazie ad un grande lavoro di squadra” – ha dichiarato il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet.

“Grazie Sestriere, grazie FISU, al responsabile sport Ubaldo Pruker, a tutti i volontari, alle Forze dell’Ordine e grazie alla Vialattea. In particolare al direttore sportivo Vialattea, Gualtiero Brasso, e a tutto lo staff dell’ufficio gare che si è prodigato nell’aiutarci nella preparazione e realizzazione dei tracciati qui a Sestriere in una location davvero speciale, resa ancor più magica dalle gare in notturna” – ha commentato Damiano Lenzi, competition manager delle gare di Sci Alpinismo dei FISU Winter Games Torino 2025.

Comune di Sestriere