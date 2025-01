Torino, con Orzinuovi una sfida per confermare la fiducia acquisita

La Reale Mutua Torino, tornata da Milano con la sua seconda vittoria di fila dopo il giro di boa, ora vuole porsi l’obiettivo di dare continuità ai successi ottenuti in settimana, domenica scorsa in casa contro Nardò e al PalaLido contro l’Urania nell’infrasettimanale. Nella testa dei gialloblù ora c’è la sfida interna contro il Gruppo Mascio Orzinuovi. Appuntamento al Pala “Gianni Asti” di Torino, domenica 19 gennaio alle ore 18.00, per una sfida dalla posta in palio tutt’altro che banale: le due squadre sono appaiate in classifica in zona play-in al 12° posto; perciò, per entrambe le squadre la prospettiva di una vittoria in questo scontro diretto sarebbe molto importante come sprint per aumentare le possibilità di accesso alla postseason.

Il fatto di aver ritrovato la vittoria sul campo di casa e il blitz non così pronosticabile al PalaLido sono serviti come dose di fiducia per la Reale Mutua di coach Boniciolli per interrompere il periodo no con cui si era concluso il girone di andata.

Il fil rouge dei due successi ottenuti negli scorsi giorni è una ritrovata efficienza a livello difensivo. I miseri 48 punti concessi a Nardò hanno avuto sicuramente l’influenza della serata storta dei pugliesi, ma i meriti vanno attribuiti anche all’attenzione difensiva torinese che è stata poi confermata anche a Milano, dove Schina e compagni hanno svolto un buon lavoro nella loro metà campo, tenendo botta a rimbalzo ma soprattutto evitando che l’attacco dell’Urania potesse arricchirsi con altri protagonisti oltre alle stelle Gentile e Potts (esempio: Leggio e Amato, 26 punti in due all’andata, hanno combinato per 3 punti totali con 0/8 dall’arco al ritorno).

Sarà proprio questa attitudine difensiva la base su cui Torino dovrà continuare a costruire il proprio percorso, come evidenziato dall’assistente allenatore Federico Tosarelli in vista della partita di domenica contro Orzinuovi:

“Affrontiamo una squadra che ha cambiato molto dall’ultima volta che ci siamo incontrati, a partire dalla guida tecnica. Questi cambiamenti hanno fatto sì che Orzinuovi sia ancora alla ricerca di un proprio assetto definitivo, ma si tratta pur sempre di una squadra con grande talento, eccellenti qualità offensive e giocatori di altissimo livello a partire dagli ultimi arrivati Jazz Johnson e Stefano Bossi. Noi siamo reduci da due vittorie la cui chiave è stata una grandissima organizzazione dal punto di vista difensivo. Questa ritrovata identità difensiva deve essere la base su cui costruire ogni partita da qui in avanti, già dalla sfida di questa domenica.”

La vittoria conquistata a Milano ha visto tornare in cattedra Kevion Taylor, autore di 22 punti con 4/8 dal campo.

“Abbiamo alzato il livello del nostro lavoro e la nostra concentrazione per svoltare la nostra stagione.” ha dichiarato l’americano. “Approcciamo la partita di domenica con determinazione e voglia di giocare l’uno per per l’altro. Vogliamo sfruttare a nostro favore l’energia dei nostri tifosi per conquistare un’altra vittoria. Non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo domenica.”

Gli avversari – Gruppo Mascio Orzinuovi

Al Pala Gianni Asti arriva un Gruppo Mascio Orzinuovi nettamente rivoluzionato rispetto al match di andata. Al momento dell’uscita del calendario, il 19 gennaio era considerato come il giorno del “ritorno degli ex”.

Oggi, invece, le separazioni da coach Franco Ciani, Luca Vencato e Simone Pepe (quest’ultimo però ancora nel roster di Orzinuovi seppur fuori dal progetto) hanno cambiato quasi del tutto il tema della partita.

Seppur ancora alla ricerca di un assetto definitivo, il neopromosso capoallenatore Simone Bianchi ha a disposizione un roster ricco di talento, a partire dai neoarrivati Jazz Johnson e Stefano Bossi nel reparto esterni.

L’ex MVP della Serie A2 ha assunto la leadership a livello realizzativo per la formazione orceana, ma anche il giocatore uscito da Trieste ha dato subito dimostrazione delle sue abilità con i 25 punti segnati all’esordio nella sconfitta contro la Fortitudo.

Johnson forma una delle coppie americane più produttive del campionato insieme a Jarvis Williams, lungo di grande atletismo, mobilità e capacità di segnare nei pressi del ferro.

Lo staff orceano si aspetta molto anche dall’ex Reale Mutua Tommaso Guariglia, il quale ha assunto il ruolo di capitano della squadra e si alterna con Samuele Moretti nel pitturato.

La difesa gialloblù sarà concentrata principalmente sui vari Johnson, Bossi e Williams, ma attenzione anche ai gregari del gruppo: Cosimo Costi ha fatto molto male alla squadra torinese all’andata, sfruttando i vantaggi sul perimetro e colpendo dalla lunga distanza, così come è capace di essere pericoloso anche Alessandro Bertini.

Così nel match di andata

Al PalaBertocchi, la sfida tra Orzinuovi e Torino si chiuse con la vittoria della formazione orceana per 82-71. Dopo una buona partenza, i gialloblù pagarono un blackout nel secondo quarto con un parziale di 30-16 a favore dei padroni di casa, trascinati dall’ormai ex biancoazzurro Gabe DeVoe (24 punti) e Cosimo Costi, autore di 22 punti (tuttora il suo massimo in stagione). A Torino non bastarono i 20 punti di Taylor.

Injury report

Lo staff gialloblù sta monitorando le condizioni di Aristide Landi, assente nell’ultima partita contro Milano a causa dell’infortunio al piede destro occorso durante la gara di domenica scorsa contro Nardò.

Ex di giornata: il ritorno di Guariglia

Ritorno al Pala Gianni Asti per Tommaso Guariglia, neocapitano di Orzinuovi ed ex centro della Reale Mutua, che ha vestito la maglia gialloblù nella stagione 2022/23, raggiungendo le Finali Playoff.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino