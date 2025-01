Dopo il giro di boa, comincia il girone di ritorno in Serie A2 Old Wild West con la 20^ giornata di campionato: la Reale Mutua Torino torna sul parquet di casa dove ospiterà la HDL Nardò Basket in una sfida particolarmente importante per le due formazioni, entrambe alla ricerca di una vittoria per uscire da un periodo complicato dal punto di vista dei risultati e della fiducia. Appuntamento al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), domenica 12 gennaio alle ore 17.00.

La Reale Mutua sta vivendo senza dubbio il momento più difficile della sua stagione. I ragazzi di coach Boniciolli hanno chiuso il girone di andata con una striscia di cinque sconfitte consecutive che hanno influito negativamente sul morale del gruppo e sulla situazione in classifica (Torino è al 14° posto con un bilancio di 7-12).

Nell’ultimo stop rimediato a Vigevano, è stato preoccupante l’ennesimo momento di blackout – sia tecnico che mentale – che è costato ai torinesi un paio di parziali pesanti nella seconda metà di gara (13-3 all’inizio del terzo quarto, 16-6 nei primi 6’ dell’ultima frazione) che hanno consentito alla squadra lombarda di conquistare la vittoria.

Si tratta di una serie di cali di concentrazione di cui erano già emersi alcuni segnali preoccupanti anche nelle sfide precedenti a quella di Vigevano (vedi i finali di partita contro Avellino e Cividale). In settimana, Torino ha lavorato duramente proprio con l’obiettivo di mantenere intensità difensiva e continuità di rendimento nell’arco dei 40 minuti, come confermato dall’assistant coach Federico Tosarelli.

“Ultimamente abbiamo alternato momenti di ottima pallacanestro a momenti di blackout totale. Sappiamo che dobbiamo essere più continui per ritrovare la vittoria,” commenta l’assistente di coach Boniciolli. “Abbiamo lavorato ad altissima intensità in settimana perché vogliamo spezzare la nostra striscia di sconfitte. Ci siamo focalizzati sulla fase difensiva per tornare ad essere intensi e limitare quelle imprecisioni che ci sono costate tanti punti subiti domenica scorsa a Vigevano. Questo fine settimana affrontiamo una Nardò rinnovata rispetto al match di andata, a partire dal cambio della guida tecnica con l’arrivo di coach Mecacci e con i nuovi giocatori Giuri e Pagani. Sarà una sfida insidiosa contro una squadra che nell’ultima partita ha combattuto fino alla fine su un campo difficilissimo come quello di Cantù.”

Nonostante i risultati recenti non abbiano sorriso alla Reale Mutua, le ultime sfide hanno visto una crescita nel rendimento individuale del centro Maximilian Ladurner. Il giovane lungo classe 2001 è stato autore di una prestazione positiva a Vigevano, producendo 8 punti con 4/4 dal campo, 4 rimbalzi e 3 assist in 28 minuti di utilizzo. Proprio il nativo di Merano ha evidenziato la volontà della squadra di dare tutto questa domenica per ritrovare la vittoria.

“Contro Nardò vogliamo ritrovare la nostra identità difensiva che nelle ultime gare è venuta a mancare. Sarà una partita che dovremo aggredire sin dal primo secondo. Ognuno di noi sa cosa deve e cosa può dare alla squadra. Daremo tutto,” afferma Ladurner.

Gli avversari – HDL Nardò Basket

Al Pala Gianni Asti arriva una HDL Nardò Basket piuttosto diversa da quella affrontata nel girone di andata, a partire dalla guida tecnica: esonerato Luca Dalmonte, al suo posto è subentrato il giovane coach Matteo Mecacci, che da metà dicembre ha preso le redini della formazione pugliese.

Il cambio in panchina non ha dato finora i risultati sperati, con Nardò che ha perso le ultime quattro partite (5-14 il bilancio totale finora), anche se dal punto di vista del carattere sono stati mostrati segnali incoraggianti. Diversi saranno anche gli equilibri e le gerarchie all’interno del roster granata: se nel girone di andata Nardò si è affidata particolarmente al suo duo americano (il play Avery Woodson e l’ala Wayne Stewart combinano per oltre 30 punti di media a gara), questa domenica i pugliesi dovranno fare a meno della loro point guard, out per un trauma distorsivo al ginocchio destro.

Coach Mecacci si aspetterà così un contributo extra da parte del suo gruppo italiano, cercando di inserire al meglio nel gruppo anche i neoarrivati Marco Giuri – esperto regista prelevato dalla Fortitudo Bologna – e il lungo Giordano Pagani, che darà fiato al centro titolare Antonio Iannuzzi, uno dei nomi di maggior spessore nel reparto italiano di Nardò (11.6 punti e 8.1 rimbalzi di media).

Un altro giocatore in grado di contribuire positivamente su entrambi i lati del campo è la guardia Aristide Mouaha, autore di 16 punti e un paio di recuperi nel match di andata. Con l’assenza di Woodson sarà necessario l’apporto di tutti gli effettivi della rotazione di coach Mecacci, che dovranno farsi trovare pronti: Lazar Nikolic, collante del quintetto base, e giocatori esperti dalla panchina come Ruben Zugno e Michele Ebeling.

Così nel match di andata

La sfida che è andata in scena al PalaSanGiuseppe (Lecce) si chiuse con la vittoria di Torino per 68-74. Dopo una partenza a rilento dei gialloblù, sotto anche di 16 lunghezze nel secondo quarto, Ife Ajayi e Giovanni Severini (20 punti a testa) suonarono la carica dando il via alla rimonta torinese. Il parziale nella seconda metà di gara, decisivo per la vittoria di Torino, fu 33-50 per la Reale Mutua.

Injury report

Lo staff gialloblù conta di avere tutto il roster a disposizione per la partita di domenica.

100 presenze in gialloblù per il capitano

Giornata speciale per capitan Matteo Schina. In occasione della partita di domenica contro Nardò, il playmaker gialloblù toccherà quota 100 presenze ufficiali con la maglia della Reale Mutua. Schina, alla sua terza stagione a Torino, è il giocatore del roster attuale con più presenze sotto la Mole.

Gli ex di giornata

Sono ben tre i giocatori di ritorno a Torino tra le fila dell’HDL Nardò: Antonio Iannuzzi aveva disputato la stagione 2017/18 sotto la Mole, in massima serie, mentre Ruben Zugno e Giordano Pagani avevano giocato insieme in maglia Reale Mutua nel 2021/22. I due ritroveranno quindi il loro ex compagno di squadra Aristide Landi.

Info biglietti

I biglietti per la partita Torino-Nardò sono acquistabili online su Vivaticket. La biglietteria del Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino) sarà aperta domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00.

Diretta streaming

La partita sarà visibile in diretta streaming su LNP Pass. Inoltre, saranno forniti aggiornamenti quarto per quarto sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram e Basket Torino Official su Facebook).

Ufficio Stampa Basket Torino