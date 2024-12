Si è conclusa oggi la settima edizione del Torneo Nazionale Memorial Caparelli. In un Pala Gialdo tutto esaurito e sempre caloroso, Lo-Vi Borgaro – Usac Rivarolo superano nella finalissima TNA San Mauro Sesto Senso.

Terzo gradino del podio per i padroni di casa di BEA Chieri Nero, che vincono la Finale 3/4 posto con Kolbe Torino. Dukes San Sepolcro chiude al quinto posto dopo aver superato Reba Basket Torino. Settima classificata BEA Chieri Arancio, ottava PGS Auxilium Genova e nona ATP Kangaroos.

Premiati come MVP Dante Bergano di BEA Chieri Nero e Leonardo Castagna di Lo-Vi-Usac. Miglior Coach Federico Turetta di BEA Chieri Nero; miglior quintetto Leonardo Castagna (Lo.Vi-Usac), Dante Bergano (BEA Chieri Nero), Content Itulam (TNA San Mauro Sesto Senso), Matteo Summa (Kolbe Torino) e Cosimo Andreani (Dukes San Sepolcro)

Al termine della Finale 1°-2° posto si è svolta l’estrazione per la sottoscrizione interna a premi Natale per lo Sport 2024, in collaborazione con Trofarello Sec.

Classifica finale:

1° Posto: Lo-vi Borgaro – Usac Rivarolo

2° Posto: TNA San Mauro Sesto Senso

3° Posto: BEA Chieri Nero

4° Posto: Kolbe Torino

5° Posto: Dukes San Sepolcro

6° Posto: Reba Basket Torino

7° Posto: BEA Chieri Arancio

8° Posto: PGS Auxilium Genova

9° Posto: ATP Kangaroos.

Dedicato alla categoria Esordienti (ragazzi e ragazze classe 2013), il Torneo Nazionale Memorial Caparelli si è svolto da venerdì 27 a domenica 29 dicembre 2024 al Pala Gialdo e alla palestra di via Bersezio a Chieri e al Pala Wojtyla di Cambiano.

Hanno partecipato nove squadre, di otto società tra Piemonte, Liguria e Toscana, con più di cento bambini coinvolti. Dopo la fase a Gironi (Girone Alea, Girone Graglia e Girone Stockwell) le squadre hanno concluso la manifestazione con le Finali.

Novità di quest’anno, il Memorial Caparelli si è arricchito con la seconda tappa del Trofeo Provinciale 3×3 Acli, alla seconda edizione. Dedicato alle categorie Under 15 e Under 17, è stato disputato venerdì 27 dicembre 2024 al Pala Gialdo di Chieri.

Il Torneo è in memoria di Francesca Caparelli, giovane atleta della scuola BEA scomparsa prematuramente qualche anno fa. L’evento ha anche finalità benefiche e parte del ricavato sarà destinato a UGI Onlus – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini, che opera sul territorio piemontese e i cui volontari saranno presenti in loco.

“Siamo molto soddisfatti del successo anche di questa edizione del Torneo Nazionale Memorial Caparelli – commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne – Ricordare Francesca ogni anno è, per tutti noi, un’importante occasione per fare del bene e stare insieme con il giusto spirito. Ci piace condividerla con le tante squadre che accolgono la nostra proposta e si impegnano con noi per partecipare alla manifestazione, con entusiasmo e sportività. Sostenere progetti importanti come quelli di UGI, poi, ci rende orgogliosi“.