SESTRIERE – Archiviata una stagione invernale ricca di presenze e decisamente positiva, mercoledì 16 aprile, presso il Municipio di Sestriere, si è tenuta una riunione tecnica ed operativa dedicata alla Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre in programma domenica 23 giugno 2024.

Un evento promosso dal Comune di Sestriere che attraverserà i territori della Valle di Susa e della Val Chisone: per questo alla riunione, come consuetudine, sono stati convocati amministratori ed enti, nonché i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, interessati dal passaggio della gara ciclistica.

Due le distanze di gara: la Gran Fondo da 121,5 km D+ 3.400 mt. e la Medio Fondo da 96,8 Km D+ 2.600 mt. Entrambe si svolgeranno su medesimo tracciato con partenza da Borgata Sestriere passaggio ai 2035 metri del Sestriere e discesa verso Cesana (attraversando Champlas du Col), Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere, Susa.

Da qui la corsa inizierà la sua ascesa al Colle delle Finestre, da Meana di Susa. In vetta al Colle sterrato, consacrato da tappe epiche del Giro d’Italia, i corridori inizieranno la discesa verso Balboutet, Pourrieres (Usseaux), Pragelato e torneranno a pedalare in salita verso il Colle del Sestriere, arrivo della Medio Fondo. I corridori della Gran Fondo proseguiranno in discesa verso Sauze di Cesana percorrendo un anello supplementare con l’ultima salita da Cesana Torinese al Colle del Sestriere dove percorreranno gli ultimi metri prima di transitare sotto il traguardo posizionato in Piazza Fraiteve. Tutte le info sulla gara e le procedure di iscrizione all’evento sono on line sul sito: granfondosestriere.it.

Obiettivo comune dell’incontro è stato quello di ricercare il miglior bilanciamento in maniera tale da consentire il regolare svolgimento in totale sicurezza della corsa e al tempo stesso il minor impatto sulla viabilità stradale. Un equilibrio raggiunto grazie anche alla scelta da parte degli organizzatori di anticipare la partenza alle ore 8.00, il che consente di gestire gli arrivi dei corridori a fine mattinata dalle ore 11.00 alle 12.00 circa e, di conseguenza, di riattivare progressivamente, grazie al prezioso lavoro delle autorità preposte, la circolazione stradale già a partire dalla tarda mattinata. Inoltre, l’adozione di un “cancello orario” fissato alle ore 13.30 al Colle del Sestriere, neutralizzerà l’ultima parte della Gran Fondo deviando i partecipanti in ritardo sulla tabella di marcia direttamente al traguardo a prescindere dal percorso prescelto.

Esaurita l’analisi della Gran Fondo si è entrati nel vivo della 36° Assietta Legend di Mountain Bike, evento anch’esso organizzato dallo staff coordinato da Alessandro Capella, competizione internazionale di mountain bike in programma domenica 7 luglio Sestriere Informa comunicato stampa 2901 – 17 aprile 2024 con partenza e arrivo a Sestriere. Una sfida di 63 km e 1870 mt. di dislivello lungo strade sterrate carrozzabili attraverso le vette più impegnative delle alpi un reticolo che si snoda in alta quota lungo lo spartiacque tra l’Alta Val Chisone e l’Alta Val Susa.

Lo stesso percorso vedrà impegnati anche gli atleti che parteciperanno alla Gravel Marathon dedicata a questo tipo di bici di base da strada ma con ruote adatte per pedalare in off road. Un evento, l’Assietta Legend, che farà base nell’area del Palazzetto dello Sport e che non comporterà chiusure alla circolazione sulla viabilità ordinaria dal momento che i concorrenti impegnaranno su strade sterrate raggiungendo il traguardo, in piazza Fraiteve,

dal versante dell’omonimo monte. Info e iscrizioni: assiettalegend.it gravelrace.it.

“L’estate bussa alle porte con grandi eventi in programma – spiega il Sindaco di Sestriere Gianni Poncet – oggi nello specifico si è parlato di ciclismo con la riunione tecnica della Gran Fondo Colle delle Finestre e dell’Assietta Legned. Due manifestazioni di prestigio del nostro calendario estivo intervallate fra di loro da una giornata memorabile per gli appassionati di ciclismo che, il prossimo 2 luglio, assisteranno al passaggio della tappa del Tour de France con Sestriere che ospiterà il primo Gran Premio della Montagna che dedicheremo a Fausto Coppi e Claudio Chiappucci. Eventi che contribuiranno ad avvicinare ancor di più i ciclisti alle nostre montagne che propongono fantastici itinerari consacrati da gare importanti come il Giro d’Italia e del Tour de France.

Tutto questo si inserisce in un contesto di grandi manifestazioni estive che, da metà giugno a metà settembre, caratterizzeranno la nostra località. Giusto un giorno prima della Gran Fondo, sabato 22 giugno, tonerà il Meeting di Atletica Leggera a Sestriere che da quest’anno riaprirà alla partecipazione di atleti internazionali, di caratura mondiale, che si sfideranno alla ricerca del primato, nelle discipline veloci e nei salti, sulla rinnovata pista a 8 corsie ai 2035 metri del Sestriere. Lo sport per Sestriere è da sempre sinonimo di spettacolo, intrattenimento e turismo, sia durante la stagione estiva che quella invernale, e questi grandi eventi sono in linea con il nostro motto: Sestriere, una montagna di Sport”.

