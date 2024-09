Gioco online: 4 consigli per giocare in sicurezza

Il gioco online è un passatempo molto popolare per milioni di persone in tutta Italia. Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), nel 2022 gli itailiani hanno speso circa 136 miliardi di euro in scommesse, pari al 6% del PIL italiano.

Le innovazioni e la comodità del gioco d’azzardo online hanno reso questo passatempo ancora più diffuso, tuttavia ci sono dei rischi significativi nel gioco online. Di seguito sono elencati alcuni consigli su come proteggersi quando si gioca online.

Scegli un sito affidabile

A differenza dei casinò, non è sempre detto che un sito web sia legittimo. Prima di iniziare a giocare bisognerebbe infatti assicurarsi che il sito scelto sia affidabile e che i propri soldi siano al sicuro.

Per accertarsi di questo è possibile consultare il sito dell’ADM, dove è presente una lista di tutti i concessionari di gioco d’azzardo autorizzati in Italia. Solitamente, il logo dell’ADM può essere trovato anche in fondo al sito scelto.

Imposta un limite

È facile lasciarsi trasportare dal divertimento quando si gioca d’azzardo, ma è sempre importante impostare un limite per evitare di spendere troppo. Molti casinò online permettono di impostare un blocco sul proprio account al raggiungimento di una certa somma.

Troverai siti di bingo online che offrono strumenti di gioco sicuro integrati per aiutarti a giocare responsabilmente. Puoi impostare un limite di deposito giornaliero, settimanale o mensile e dei blocchi di gioco che ti impediscano di giocare se pensi di stare passando troppo tempo su di esso.

Fai pratica prima

Prima di rischiare di perdere denaro entrando in un gioco senza capirne le regole, bisognerebbe prendersi un po’ di tempo per fare pratica. La maggior parte dei casinò online permette di giocare gratuitamente ad alcuni giochi per aiutare i giocatori a comprendere le basi e prevenire errori sciocchi. Questo può anche essere utile per determinare se il gioco piace abbastanza da iniziare a scommettere soldi veri su di esso.

Crea il tuo account in anticipo

Una volta determinato che il sito è affidabile, si può anche verificarne la sicurezza creando un account. Dovresti creare una password sicura e utilizzare l’autenticazione a due fattori per assicurarti che potenziali truffatori non possano accedervi, mantenendo così i propri soldi al sicuro.

Solo i maggiorenni possono giocare d’azzardo in Italia, per questo motivo avrai bisogno di un documento di identificazione valido che dovrà essere approvato prima di iniziare a giocare. Dovresti quindi diffidare di tutti i siti che non richiedono nessun tipo di documento al momento della creazione dell’account.