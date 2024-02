Studenti e studentesse alla ricerca della materia oscura

Sono circa 300 le studentesse e gli studenti di 16 scuole superiori che, nelle giornate del 26 e 27 febbraio, analizzeranno in prima persona alcuni dati di esperimenti internazionali impegnati nella ricerca della materia oscura, partecipando alle masterclass organizzate da Dark, il progetto per le scuole dell’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicato alla materia oscura e ai misteri dell’universo.

Le masterclass di 26 e 27 febbraio sono realizzate dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso e dai Laboratori Nazionali del Sud dell’INFN e dalle Sezioni INFN di Bologna, Cagliari, Catania, Genova e Roma in collaborazione con i rispettivi atenei.

Per gli studenti e le studentesse sarà una grande opportunità per vivere un’esperienza diretta nel contesto della ricerca scientifica condotta nei grandi laboratori. Infatti, incontreranno ricercatori e ricercatrici impegnati ogni giorno nella ricerca della materia oscura.

Le masterclass saranno focalizzate sulle tecniche di ricerca della materia oscura e includeranno seminari introduttivi e sessioni pratiche sull’analisi dei dati. In particolare, gli studenti proveranno ad analizzare in prima persona alcuni dati degli esperimenti DarkSide-50 e XENONnT, in attività ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, che, protetti da 1400 metri di roccia, sono i principali siti al mondo ove si dà la caccia alla materia oscura. Tra gennaio e febbraio a Cagliari, Dark ha realizzato anche alcune masterclass sul progetto Aria, un impianto di distillazione dell’argon per l’esperimento DarkSide-20k, su cui si sono cimentati oltre 350 studenti e studentesse.

Come avviene in ogni collaborazione internazionale, alla fine delle giornate di masterclass sono previsti collegamenti tra tutti i partecipanti, che si confronteranno sul lavoro svolto e i risultati ottenuti. Sarà un’occasione di confronto reciproco e di contatto tra la scuola e il mondo della ricerca scientifica.

Ufficio Comunicazione INFN