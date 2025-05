Un fine settimana ricco di emozioni per i coach Filippo Bianco, Sergiu Ursache, Filippo Gallo, Edoardo D’Aveni e le due formazioni dei ragazzi U18 del progetto NRG Academy che questo fine settimana si sono entrambe ufficialmente qualificate per le semifinali valide per il I/IV posto nei rispettivi tornei (Clavarezza e Mari e Monti).

Per il Trofeo Clavarezza, i cussini hanno disputato un match carico di tensione e grinta, riuscendo a imporsi negli ultimi minuti, grazie ad un calcio piazzato, con un 24-25 in trasferta contro il Viadana. Una partita “dentro o fuori” in cui i ragazzi hanno dimostrato tutta la loro determinazione e voglia di vincere, prendendosi una bella rivincita rispetto alla partita di andata.

Meno fortunato, ma comunque positivo, l’appuntamento valevole per il Trofeo Mari e Monti: l’NRG Academy ha ceduto 12-24 all’URP Alessandria, ma nonostante ciò la squadra ha comunque chiuso al primo posto in classifica.

Entrambe le formazioni affronteranno ora le semifinali, dove le prime e le seconde classificate dei rispettivi gironi si affronteranno in maniera incrociata.

Le vincenti delle due semifinali si incontreranno poi in due gare uniche per la conquista dei titoli.

L’head coach Filippo Bianco commenta così il risultato:

“Al giorno d’oggi non è facile riuscire a schierare due squadre U18. Essere addirittura riusciti a competere tutto l’anno direi che è l’ennesima soddisfazione che possiamo toglierci come club che ha nella formazione la sua missione principale. E quando parliamo di club parliamo della filiera intera: ieri è toccato all’U18, ma se oggi siamo competitivi è anche grazie al lavoro fatto da U16, U14 e propaganda. Voglio fare i complimenti a tutto lo staff, ai dirigenti accompagnatori, ai genitori che ci seguono sempre, e soprattutto ai ragazzi che hanno lavorato tanto e duramente.”

La squadra Under 18 NRG Academy si conferma quindi una realtà solida e in crescita, vi aspettiamo numerosi all’Albonico per vivere insieme altre grandi emozioni!