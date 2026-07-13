Ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso, al via la II Edizione dell’INFN STEAM Summer Camp

Inizia oggi, 13 luglio, la seconda edizione dell’INFN STEAM Summer Camp, il campo estivo dedicato alla fisica e alla scienza promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado italiane e degli istituti italiani all’estero, e i partecipanti dell’edizione 2026 sono stati selezionati sia tra coloro che hanno preso parte ai progetti dell’INFN dedicati alle scuole, sia attraverso un bando nazionale, sulla base dell’interesse dimostrato nei confronti della scienza.

Fino al 16 luglio 100 studenti e studentesse e 20 docenti provenienti da tutta Italia, si immergeranno così in un’esperienza che, tra incontri, laboratori e attività dedicate alla fisica delle particelle e delle astroparticelle, alla cosmologia e alla comunicazione della scienza, li porterà al cuore della ricerca scientifica e di uno dei più grandi e importanti laboratori sotterranei del mondo, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN.

Ma il Summer Camp sarà anche l’occasione per comprendere un po’ più approfonditamente qual è ruolo che la ricerca ha nella società, e per conoscere da vicino com’è il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori dell’INFN.

La giornata inaugurale sarà dedicata alla comunicazione scientifica. Attraverso un laboratorio di storytelling, i ragazzi e le ragazze esploreranno i principi e le tecniche della divulgazione, dalla costruzione di una narrazione alla scelta dei contenuti e dei linguaggi più efficaci per raggiungere pubblici diversi. Nella seconda parte della giornata, suddivisi in gruppi, metteranno in pratica quello che avranno appena appreso realizzando un proprio progetto di divulgazione.

Martedì 14 luglio il programma entrerà nel vivo della scienza, con una panoramica sulle principali linee della ricerca dell’INFN, dalla fisica fondamentale alla fisica delle particelle. Nel pomeriggio, spazio alle attività e alla collaborazione con un laboratorio dedicato ai giochi scientifici e alle applicazioni della realtà virtuale e aumentata, sviluppati nell’ambito del progetto INFN Game, che utilizza il linguaggio del gioco per avvicinare il pubblico alla fisica.

La giornata si concluderà con un evento aperto anche al pubblico: alle ore 21.30 presso la Scalinata di San Bernardino, andrà in scena lo spettacolo “Il cosmo oltre l’immaginazione”, organizzato dall’INFN, e parte delle iniziative promosse per L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e della nuova edizione della rassegna culturale “I Cantieri dell’immaginario”. Sul palco Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN, ed Ezio Previtali, direttore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra galassie, buchi neri, onde gravitazionali e particelle cosmiche, guidati dalla giornalista Greta Mauro. Lo spettacolo sarà arricchito dalle musiche di Fabrizio Bosso alla tromba e Andrea Rea al pianoforte e dalle letture di Bianca Mastromonaco.

Mercoledì 15 luglio, la giornata sarà dedicata all’approfondimento della fisica dei raggi cosmici, con un laboratorio tematico e con la visita speciale alle sale sperimentali sotterranee dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso.

L’INFN STEAM Summer Camp è un progetto promosso dal Comitato di Coordinamento della Terza Missione (CC3M) dell’INFN, che sostiene le iniziative di Public Engagement della comunità scientifica dell’Istituto attraverso un processo interno di valutazione tra pari (peer review).