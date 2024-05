Annunciati i risultati del concorso “ScienzaPerTutti” INFN per le scuole

Dallo zucchero filato ai popcorn, dalla maionese al burro, molte ricette nascondono non solo segreti di cucina ma anche lezioni di fisica! Oltre 1200 studentesse e studenti delle scuole medie e superiori hanno raccontato strumenti, procedure, tecniche di cottura e molto altro per il concorso “La fisica è servita!” proposto quest’anno alle scuole da ScienzaPerTutti, un progetto web di comunicazione della scienza dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare dedicato alle scuole e a tutte le persone interessate al mondo della scienza.

Giunto alla XIX edizione, il concorso quest’anno ha sfidato gli studenti e le studentesse a scegliere una ricetta e a raccontarne la fisica con un video di massimo 4 minuti.

Tra le 144 squadre iscritte nella prima categoria, dedicata al triennio delle scuole superiori, si sono aggiudicate la vittoria Anna Gabriele, Matilde De Nicola, Ilaria Ottolini e Maggie Francesca Pagani del Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane “Bonaventura Cavalieri” di Verbania.

A vincere ScienzaPerTutti nella seconda categoria, riservata al biennio delle scuole superiori, tra 78 squadre, sono, invece, Chiara Aitara e Karen Zheng del Liceo Angelico Aprosio di Ventimiglia. Infine, per la terza categoria, aperta alle classi terze delle scuole medie, tra 96 squadre hanno vinto Stefania Del Bianco, Ginevra Damiano, Simone Gattolin e Alessandro Marchio dell’Istituto Comprensivo Ugo Foscolo di Torino.

Le squadre che hanno vinto la sfida e le altre che si sono aggiudicate il podio o si sono distinte per menzioni speciali e hanno vinto kit scientifici e buoni da spendere in libreria per scoprire sempre di più sulla scienza.