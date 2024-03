Punti di Facilitazione Digitale a Rivalba

Il C.I.S.A. – Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale – di Gassino T.se comunica che dal 26 febbraio è attivo un nuovo servizio che ha come obiettivo quello di supportare i cittadini nell’acquisizione di competenze digitali e nell’accesso facilitato alle nuove tecnologie, che occupano uno spazio sempre più importante nella quotidianità di ognuno. In particolare, con questo Servizio, che è gratuito ed aperto a tutti, intende sostenere chi ha meno confidenza con la tecnologia e gli strumenti informatici, in modo da contribuire a superare o migliorare il divario digitale (il cosiddetto digital divide).

I Punti di facilitazione digitale sono stati finanziati con risorse messe a disposizione della Regione Piemonte a valere su fondi del PNRR, che prevede che su tutto il territorio nazionale sia organizzata una Rete di facilitazione digitale costituita da sportelli e iniziative di formazione e divulgazione digitale (in Piemonte si traduce in oltre duecento sportelli diffusi su tutto il territorio).

Il progetto del C.I.S.A. prevede l’attivazione di due Punti di facilitazione, con accesso libero:

a Gassino T.se, presso i locali del S.E.A., in via Madonnina 2, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30;

a San Mauro T.se, presso il Municipio, in via Martiri della Libertà 150, nei giorni lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 e dalle 17:00.

