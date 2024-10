In occasione dell’International Astronautical Congress 2024 (IAC) che si terrà a Milano dal 14 al 18 Ottobre la Regione Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte ha presentato in Sala Trasparenza le aziende e i progetti che proiettano il territorio ad essere un punto di riferimento per lo sviluppo della Space economy. Oltre 200 mq di stand rappresenteranno la crescita tecnologica del settore in Piemonte con 30 aziende che rappresentano la filiera produttiva.

Secondo ultime stime il settore dello Spazio in Piemonte in forte crescita ha raggiunto un fatturato di oltre un miliardo e occupa nelle grandi aziende e nelle PMI quasi 2000 persone. Nell’ampio spazio espositivo, la Regione Piemonte e il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte (Ceipiemonte) inoltre riveleranno un’innovativa esperienza interattiva, volta a mettere in risalto il contributo strategico di Thales Alenia Space e delle aziende piemontesi nei principali progetti Spaziali internazionali. Grazie a un monitor touch di ultima generazione, dotato delle più avanzate tecnologie di CGI (Computer Graphics), i visitatori potranno esplorare in modo dinamico e intuitivo i dettagli di queste collaborazioni attraverso una piattaforma tridimensionale, che consente di manipolare modelli spaziali per una visione a 360°.

La documentazione video-fotografica arricchisce ulteriormente l’esperienza, evidenziando le eccellenze tecniche e produttive del Piemonte in progetti di rilievo globale come la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il programma Artemis e la missione Euclid, tutti progetti nati dall’iniziativa della NASA.

International Space Station (ISS). Oltre il 50% dei volumi pressurizzati dell’ISS è stato realizzato da Thales Alenia Space in qualità di contributore chiave per vari moduli abitativi e logistici, ed è visibile attraverso componenti come il Nodo 2 (Harmony), il Modulo PMM e la Cupola. Questi elementi, frutto di avanzate tecnologie italiane, hanno determinato il ruolo fondamentale della ISS come piattaforma unica di ricerca e vita nello spazio. Le aziende piemontesi che hanno collaborato alla realizzazione di questi elementi sono Leonardo, Alfameccanica, Altec, Aviotec, Blue Engineering, Bytest, Chiarlone Offi-cine, Idrosapiens, Lma, Novomeccanica, Sipal, Teseo, Tekspan, Criotec, C.M., Sabelt, Apr.

Programma Artemis – Lunar Gateway. Nel contesto del programma Artemis della NASA, volto a riportare l’uomo sulla Luna, Thales Alenia Space ha un ruolo chiave nello sviluppo di moduli della stazione Gateway come Halo, Lunar I-Hab e Lunar View, destinati alle future missioni in orbita lunare. Le aziende piemontesi che stanno collaborando alla realizzazione di questi elementi sono Lma, Alfa Meccanica, Novomeccanica, Criotec Impianti, Apr, C.M., Astroflex, Sipal, Ortec Innovazione E Tecnologia, Brain Technologies, Intek Innovazioni Tecnologiche, Altec, Consorzio Ethos Facility, Capgemini Italia.

Euclid Satellite. Il satellite Euclid, lanciato per mappare l’universo e studiare l’energia oscura, rappresenta un altro esempio di collaborazione internazionale in cui Thales Alenia Space ha ricoperto un ruolo centrale. Le aziende piemontesi che hanno collabo-rato alla realizzazione di questi elementi sono Altec, Aviotec, Criotec Impianti e Leonardo.

La piattaforma digitale è stata progettata e sviluppata da WEDOO, agenzia basata a Torino Roma e Detroit (USA), specializzata nella creazione di soluzioni CGI (Computer Graphics).

22 le aziende della collettiva presenti nello spazio espositivo della Regione Piemonte organizzato dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera (PIF) “Aerospazio” – promosso da Regione Piemonte e cofinanziato dal P.R. FESR 2021-2027 – e del Progetto “Beni Industriali” finanziato da Regio-ne Piemonte e Camera di commercio di Torino – Adaptronics, Alfa Meccanica, APR, ATLA, Avio-Composite, Aviotec, Axist, Bava, Composite Research, Erre Ti, Evolunar, Hipparcos, Kurs Orbital, LMA, Labormet Due, Lazzero Tecnologie, NewRoboticArm, Novac, Optec, Pa-store Carmelo, Fabrizio & C., Spacemotionery, Space V.

Nello stand sarà presente anche una rappresentanza del Distretto dell’Aerospazio del Piemonte, l’Università di Torino e altre 8 eccellenze dell’industria aerospaziale piemontese – Criotec Impianti, Ellena, Imex.A, Jorio, Sheetmetal Fabrication, Sipal, Vanzetti Engineering, Vastalla.

Molte altre realtà piemontesi avranno spazi propri allo IAC – Leonardo, Thales Alenia Space, AIKO Space, ALTEC, Argotec, Exemplar, Leaf Space, Optec, Politecnico di Torino, Sabelt, Sidereus Space Dynamics, Sitael, Turin Tech Group, Tyvak International. come il Politecnico di Torino. Oltre 25 i b2b già in calendario per le aziende piemontesi della collettiva nei cinque giorni dello IAC.

“Siamo consapevoli che il Piemonte rappresenti un territorio di riferimento per lo sviluppo dei progetti e delle missioni spaziali – ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in collegamento da Bruxelles -nel nostro spazio espositivo testimonieremo la grandezza della ricerca e sviluppo che il nostro territorio sta portando avanti attraverso una filiera che porta ad occupare quasi 2000 addetti e che con il contributo del mondo accademico, sta crescendo attraverso una formazione di alta qualità. Da un recente studio dell’Ambrosetti e Thea Group è stato certificato che il Piemonte è la prima Regione italiana per export nel settore aerospaziale una dimostrazione che l’ecosistema oramai radicato rappresenta un veicolo di sviluppo per il territorio”.

L’Assessore alle Attività Produttive e all’internazionalizzazione della Regione Piemonte Andrea Tronzano l’aerospazio è sempre più uno dei pilastri dell’economia piemontese, i dati confermano una crescita esponenziale che fa della nostra regione una di quelle all’avanguardia in questo comparto. Dobbiamo continuare a lavorare per valorizzare al meglio il settore e nel 2025 metteremo soldi e risorse sul fronte delle certificazioni. La partecipazione allo IAC è un altro tassello in questo percorso di crescita che deve renderci orgogliosi

Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino: “La partecipazione delle aziende piemontesi all’International Astronautical Congress di Milano rappresenta un’occasione unica per mettere in luce le eccellenze del nostro territorio. Lo IAC è tra i più importanti eventi globali dedicati al settore spaziale, un’opportunità quindi per presentare il nostro know-how e stringere collaborazioni con i principali attori in questo campo. Il Piemonte vanta oltre 35.000 addetti nell’aerospazio, un fatturato di 8 miliardi di euro e un export che rappresenta il 20% del totale nazionale. Con un insieme di oltre 450 PMI del settore e un forte supporto istituzionale, siamo pronti a cogliere tutte le possibilità offerte da questo evento.”

“Il Piemonte sta diventando sempre più centrale nel settore dello Spazio – sottolinea Dario Peirone Presidente CeiPiemonte – e ne è una dimostrazione anche l’accresciuta capacità di attrazione di aziende e talenti da tutto il mondo. Attualmente sono oltre 50 i progetti di investimento esteri in pipeline seguiti da Ceipiemonte nel settore aerospaziale e negli ultimi 24 mesi ben cinque aziende estere che operano in ambito spaziale hanno finalizzato il proprio investimento in Piemonte. Sono imprese altamente tecnologiche e innovative che hanno scelto di investire nella nostra regione per il mix ottimale di talenti, grandi imprese, una supply chain diversificata e un supporto efficace delle istituzioni. Ceipiemonte supporta anche la promozione internazionale di questa supply chain, grazie al contributo dei soci e in particolare di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Torino, con iniziative come lo IAC a cui siamo presenti con 31 aziende piemontesi. Negli ultimi 12 mesi oltre sono oltre 200 le aziende piemontesi che grazie al nostro lavoro hanno avuto la possibilità di incontrare buyer internazionali del settore spazio.”

“Il Piemonte è la Regione italiana di riferimento per lo sviluppo dei futuri progetti spaziali – dichiara Fulvia Quagliotti Presidente Distretto Aerospaziale Piemonte – e allo IAC testimonierà come vengono coinvolte le grandi aziende e la filiera delle PMI.In Piemonte sta crescendo un Cluster dello Spazio molto competitivo che fa aumentare la consapevolezza da parte delle Istituzioni e del mondo accademico che il territorio si sta posizionando come riferimento internazionale. Importante anche la crescita delle PMI, che noi vogliamo testimoniare, soprattutto nell’ambito dei minisatelliti”

“Il Politecnico di Torino è fortemente impegnato nello sviluppo della filiera aerospaziale del Piemonte e partecipa allo IAC con oltre 170 docenti e ricercatori, più di 30 laboratori e centri di ricerca, presentando le tante ricerche in corso nel settore e la proprietà intellettuale sviluppata in Ateneo in ambito spaziale, insieme alle startup e alle aziende nate dalle ricerche politecniche – spiega il professor Gianmario Pellegrino, Delegato della Rettore del Politecnico per il Trasferimento tecnologico alle imprese – Raccontare la presenza del Politecnico e degli attori del territorio allo IAC significa spiegare l’importanza delle attività di ricerca e sviluppo in un settore di punta della Space Economy, che trova casa nel Distretto Aerospaziale del Piemonte e in cui il Politecnico ha un ruolo da protagonista nel progetto della Città dell’Aerospazio di Torino.”

Walter Cugno che ricopre il duplice incarico di Vice President del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, nonché di Responsabile del Sito aziendale di Torino oltre a guidare nella spiegazione dei contenuti della piattaforma digitale ha dichiarato “Questa esperienza interattiva mostra in maniera intuitiva ed accattivante tutta la capacità industriale di Thales Alenia space e dell’importante filiera piemontese nelle sfide dell’esplorazione, della scienza e del volo spaziale umano. Grazie al contributo di rilievo della nostra azienda nello sviluppo della Stazione Spaziale Internazionale siamo oggi un attore di primo piano nella fornitura dei moduli della futura stazione lunare Gateway. Parliamo infatti di abilità e capacità critiche diffuse sul territorio, che rendono il Piemonte una regione di grande attrattività per il mercato spaziale nazionale ed internazionale”.