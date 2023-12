Scienza e teatro: spettacolo per famiglie con GiovedìScienza

Una conferenza spettacolo dedicata ai bambini e alle famiglie realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani.

L’incontro di GiovedìScienza, in programma il 14 dicembre alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, avrà come protagonista il prof. Farluk (aka Marco Testa), uno scienziato stralunato che cerca di svelare, con l’aiuto del pubblico, tutto quello che non ci si aspetta di trovare all’interno, e all’esterno, di un semplice… tubo!

La pressione, il suono, le onde stazionarie, la spinta idrostatica e molto altro: quanta scienza c’è dentro a un tubo? Tubology è una bizzarra e sorprendente conferenza-spettacolo dedicata a bambini e bambine dagli 8 anni in su e alle famiglie, ideata e condotta da Marco Testa, fisico, formatore e docente presso il Dipartimento di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Milano–Bicocca, che progetta e conduce percorsi di formazione e laboratori sulla didattica della fisica a partire dall’infanzia.

L’incontro, l’ultimo prima della pausa natalizia, si svolgerà in presenza dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani in Corso Galileo Ferraris 266 a Torino.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria compilando il form al seguente link

Per info: Tel. 0118394913 – WhatsApp 375 6266090 – gs@centroscienza.it