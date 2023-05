Instagram introduce le GIF nei commenti

Instagram, uno dei social media più popolari al mondo, ha recentemente annunciato l’introduzione delle GIF nei commenti.

L’annuncio è stato fatto da Adam Mosseri, responsabile dell’azienda, durante una conversazione sui canali di Instagram con Mark Zuckerberg, CEO di Meta.

Ora, gli utenti hanno la possibilità di commentare i post o rispondere alle affermazioni di altri utenti utilizzando le divertenti e spesso espressive GIF di Giphy.

È interessante notare che Giphy, la piattaforma di condivisione di GIF, è stata precedentemente oggetto di un’indagine da parte dell’autorità britannica per la concorrenza e i mercati. L’anno scorso, Meta è stata obbligata a vendere Giphy. Tuttavia, sembra che questa decisione non abbia ostacolato la collaborazione tra Instagram e Giphy per introdurre le GIF nei commenti.

Inoltre, Mosseri ha svelato che Instagram sta conducendo test sui testi in Reels. Questa funzione sembra basarsi sugli sticker con didascalia automatica introdotto da Meta nel 2021. Un’immagine condivisa da Mosseri mostra una linea temporale nella parte inferiore dell’interfaccia, che consente agli utenti di sincronizzare correttamente le didascalie con i contenuti video.

L’introduzione delle GIF nei commenti e i test sui testi in Reels rappresentano passi avanti significativi per Instagram nell’offrire agli utenti nuove opzioni creative e di interazione. La possibilità di utilizzare le GIF nei commenti aggiunge un elemento divertente e visivo alle conversazioni, consentendo agli utenti di esprimere meglio le loro emozioni e reazioni.

Infine, il commento di Mosseri riguardante la possibilità di realizzare un’app dedicata per iPad ha suscitato curiosità tra gli utenti. Finora, Instagram è stato disponibile solo come app per smartphone e tablet. Un’app dedicata per iPad potrebbe offrire un’esperienza ottimizzata per i possessori di questo dispositivo, consentendo loro di sfruttare al massimo le funzionalità di Instagram su uno schermo più grande.