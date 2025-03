Domani, 8 marzo, Il Museo interattivo INFINI.TO – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” inaugura un nuovo spazio espositivo dedicato alla relatività generale e alle onde gravitazionali.

Durante l’evento inaugurale, che inizierà alle 14.30 per la stampa e alle 15.00 per il pubblico, si potrà visitare il museo e la nuova area espositiva, e assistere a una conferenza-spettacolo durante la quale, accompagnati dalle splendide immagini del planetario digitale, Monica Colpi dell’Università di Milano Bicocca e dell’INAF e Alessandro Nagar dell’INFN di Torino, entrambi ricercatori della collaborazione Virgo, ci accompagneranno in un affasciante viaggio nell’universo profondo, tra onde gravitazionali, buchi neri e stelle di neutroni. A seguire, alle 16.30, andrà in scena lo spettacolo in planetario “Pianeti, stelle e galassie”.

Il nuovo spazio espositivo si sviluppa attorno a una struttura ispirata a un whormhole e racconta la cosmologia e le onde gravitazionali con un approccio ludico e interattivo, grazie a tre installazioni realizzate in collaborazione con l’INFN ed EGO, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo che ospita vicino a Pisa il grande sperimento per lo studio delle onde gravitazionali Virgo.

Il percorso di esplorazione è facilitato da esempi e suggerimenti che guidano visitatrici e visitatori alla scoperta del nostro universo così come lo ha descritto Albert Einstein, dei meccanismi che generano le onde gravitazionali e degli strumenti che ci permettono di rivelarle.

Per approfondire poi il funzionamento di questi sensibilissimi e potentissimi strumenti, è stato allestito un modello in scala proprio dell’interferometro gravitazionale Virgo.

Il progetto è stato realizzato da INFINI.TO in collaborazione con l’INFN, EGO, l’INAF e l’Università di Torino.