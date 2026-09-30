Nuovo canale WhatsApp per il Comune di Alpignano

La comunicazione istituzionale del Comune di Alpignano compie un ulteriore passo in avanti verso i cittadini, diventando ancora più vicina, accessibile e tempestiva grazie all’attivazione del nuovo canale WhatsApp ufficiale.

Questa novità rappresenta uno strumento facile e veloce per essere informati in tempo reale su tutto ciò che accade sul territorio, offrendo un contatto diretto e immediato sul proprio cellulare. Un contatto che entra a far parte della quotidianità di ciascuno di noi senza barriere o intermediazioni complesse.

“La scelta di scommettere su questa piattaforma risponde alla volontà di presidiare i canali digitali più diffusi e utilizzati, intercettando le esigenze di una comunità dinamica che richiede aggiornamenti puntuali – dicono il Sindaco, Steven Giuseppe Palmieri e l’Assessora alla comunicazione, Chiara Priante – L’apertura di questo canale non costituisce soltanto un mero aggiornamento tecnologico, ma un vero e proprio patto di trasparenza e vicinanza tra l’amministrazione e gli alpignanesi”.

Le potenzialità di questo mezzo sono straordinarie perché permettono di raggiungere capillarmente ogni cittadino, trasformando lo smartphone in un presidio civico di informazione e partecipazione.

Alcuni cartelli, dotati di Qr Code e posizionati nei luoghi simbolo, permetteranno nei prossimi giorni di seguire il canale. Altra alternativa è andare sulla sezione Aggiornamenti / Canali sull’app WhatsApp, cercarlo e seguirlo.

Per seguirlo basta cliccare qui: Canale WhatsApp Comune di Alpignano.