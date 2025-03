Volare è stato da sempre uno dei sogni dell’umanità. Dietro questo desiderio c’è probabilmente la voglia di superare i limiti e di abbattere frontiere considerate insuperabili per l’uomo. E proprio al volo, esaminato in diversi ambiti e accezioni con il supporto delle ricercatrici e dei ricercatori del Cnr, è dedicato il numero dell’Almanacco della Scienza online da oggi su https://almanacco.cnr.it/.

Nel Focus Maurizio Gentilini dell’Istituto di storia dell’Europa Mediterranea ripercorre la strada che nei secoli ha portato l’uomo a trasformare quello di riuscire a volare da sogno a realtà; a spiegare come, studiando gli uccelli, siamo arrivati a progettare le tute alari è Andrea Viviano dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri; la migrazione fino a 4.000 chilometri compiuta dalle farfalle monarca, che si spostano dal Nord America al Messico per svernare, è il tema trattato da Leonardo Ancillotto dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri.

Dei composti organici volatili, della loro natura e degli effetti nocivi sulla salute dell’uomo parlano Catia Balducci e Adriana Pietrodangelo dell’Istituto sull’inquinamento atmosferico; mentre delle grandi quantità di polveri che dal deserto del Sahara volano sull’Oceano Atlantico, arrivando fino all’Amazzonia e fertilizzandola ci racconta Massimiliano Pasqui dell’Istituto per la bioeconomia.

Sugli artisti che hanno raffigurato il volo nelle loro opere è incentrato l’intervento di Fabio Caruso dell’Istituto di scienze del patrimonio culturale; il neuroscienziato Antonio Cerasa, direttore dell’Istituto di bioimmagini e sistemi biologici complessi, spiega cosa provoca la paura di volare; Anna Lo Bue dell’Istituto di farmacologia traslazionale illustra in che modo “volare con la fantasia” aiuta i bambini nell’apprendimento.

L’argomento torna nel Faccia a faccia, con l’intervista al tenente colonnello Franco Paolo Marocco, comandante delle Frecce Tricolore; in Salute a tavola, dove Concetta Montagnese dell’Istituto di scienze dell’alimentazione fornisce indicazioni per preparare pasti veloci ma salutari da consumare “al volo”; in Vita di mare, dove Ester Cecere dell’Istituto di ricerca sulle acque parla dei pesci rondine, in grado di volare; in Cinescienza, con il film “The aviator” commentato da Alberto Guasco, storico dell’Istituto di studi sul Mediterraneo; nella nuova rubrica Musei scientifici, lo spazio è dedicato al Museo dell’aeronautica Giovanni Caproni di Trento e al Museo del volo, con sede nel Castello di San Palagio a Due Carrare (Pd); in Curiosità, che tratta degli atterraggi estremi con il Maggiore Andrea Testa, pilota della Brigata Aerea di Pisa, in Sonetti matematici, con il componimento in dialetto romanesco di Alessandro Moriconi dell’Istituto di ingegneria del mare dedicato al principio di Bernoulli; in Altra ricerca, che ricorda la scoperta da parte dei ricercatori del Crea di una nuova specie di farfalle e la mostra, in corso presso le Uccellerie Farnesiane di Roma, che espone una selezione di opere sul volo dell’artista Costantin Brancusi.

In Altra ricerca si ricordano anche la call per il IV Workshop di botanica della Fondazione museo civico di Rovereto (Tn); il convegno “Per le strade della medicina: direzione paziente”, che si svolge a Roma presso il centro congressi Ergife; la mostra “REAL. Puoi fidarti di quello che vedi?” al Museo di scienze e archeologia di Rovereto (Tn).

Nelle Recensioni di parla dei volumi “Non tutto è come appare” (Apogeo), “I quattro mondi dell’uomo” (Raffaello Cortina Editore), “Il Nobel mancato” (Minerva), “Donne controcorrente” (Mason&Partners), “La scienza di Sherlock Holmes” (Apogeo), “Siccità, scarsità e crisi idrica” (Cnr Edizioni), “L’editoria scientifica in (poche) parole chiave” (Cnr Edizioni).

Il magazine dell’Ufficio Stampa Cnr è on line all’indirizzo https://almanacco.cnr.it/. Buona lettura!