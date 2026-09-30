Interventi a favore dei commercianti, approvato Ordine del Giorno

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dal Capogruppo della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, Silvio Magliano, che prevede il sostegno della Regione Piemonte alla Legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti, “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, al fine di garantire un sostegno strutturale alle attività commerciali e ai servizi di prossimità, contrastando i fenomeni di desertificazione commerciale e rafforzando il tessuto economico e sociale dei territori.

L’atto impegna inoltre la Regione Piemonte a intervenire presso il Governo e il Parlamento affinché siano rafforzate le politiche di sostegno al commercio di vicinato e siano promosse iniziative volte a rivitalizzare il settore, attraverso adeguate misure di sostegno e di semplificazione amministrativa.

«Le attività commerciali di vicinato rappresentano una risorsa indispensabile per le nostre comunità, in particolare per i piccoli centri, dove svolgono un importante ruolo sociale: la desertificazione di tanti centri urbani genera un impoverimento per il territorio e per tante persone che a quelle attività si sono dedicate con impegno per anni, spesso per generazioni. Un patrimonio che dobbiamo sostenere con iniziative specifiche, opportunamente inserite nella Legge di iniziativa popolare presentata da Confesercenti che con il suo voto favorevole al mio atto il Consiglio regionale, come già avvenuto in altre regioni, condivide e sostiene» commenta Silvio Magliano.

«Sostenere il commercio, consapevoli del suo ruolo sociale, implica mettere i commercianti nelle condizioni di affrontare le sfide del mercato di oggi, con la diffusione dell’e-commerce e le grandi catene: insieme alla concessione di ristori per i commercianti dei piccoli centri e delle aree interne in caso di cantieri prolungati per opere di grande rilievo, questo Ordine del Giorno denota un’attenzione specifica che rivolgiamo a questo tema» conclude Magliano.