Durante l’intero periodo delle festività natalizie, sino al 7 gennaio 2024, presso l’ambulatorio medico di Sestriere è possibile effettuare screening preventivi, gratuiti, con medici specializzati in dermatologia, oculistica e cardiologia che hanno aderito al programma Diritto Salute. Per informazioni e prenotazioni contattare il seguente numero: 011 19272766.

Successo per la tre giorni di campagna screening salute

Dal 28 al 30 dicembre Sestriere ha accolto, nella zona pedonale di via Louset, il camper medico della Campagna di screening aneurismi dell’aorta di Cardio Team Foundation onlus. Turisti e residenti hanno approfittato di questa opportunità per fare un rapido check sfruttando la comodità dell’unità mobile e la professionalità del personale addetto.

In tre giorni sono stati effettuati più di 100 screening preventivi, gratuiti, mirati alla prevenzione di problematiche dermatologiche, oculistiche e cardiovascolari. Dato il successo dell’iniziativa, che ha trovato pieno appoggio dal Comune di Sestriere, si sta valutando una nuova data per fornire nuovamente quest’opportunità.

Inoltre, sabato 30 dicembre si è tenuta a Sestriere la “Giornata di sensibilizzazione alla cardioprotezione” con un presidio di simulazione di defibrillazione su manichini, aperto a turisti e residenti che hanno avuto modo di apprendere l’importanza e l’utilizzo del defibrillatore. Dimostrazione che si è tenuta nel pomeriggio nel classico appuntamento dell’after ski a “La Gargote”, con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani.

A supporto del messaggio è stato divulgato un video, proposto in anteprima, sull’importanza di saper intervenire in tempo in caso di malori improvvisi. Dal 30 dicembre anche La Gargote ha provveduto ad accogliere una postazione DAE presso il proprio locale. Gli eventi sono organizzati da “Diritto Salute”, in collaborazione con la Croce Verde di Villastellone e Cardioteam onlus, con il patrocinio del Comune di Sestriere.

Ufficio stampa Comune di Sestriere